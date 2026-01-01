元旦升旗送大禮 高虹安：啟動「新竹小巨蛋」孵蛋計畫

新竹市政府今（1）日上午8時舉辦2026年元旦升旗典禮，市長高虹安在致詞中回顧上任3年施政表現，正式對外宣布今年將啟動「新竹小巨蛋」孵蛋計畫，同時表示關埔空橋與大新竹輕軌等重大交通建設已進入關鍵階段，並宣布1月普發市民5000元消費金，加碼育兒津貼與敬老福利。

新竹市長高虹安宣布今年將啟動「新竹小巨蛋」孵蛋計畫。（圖／新竹市政府）

升旗典禮由運動員譚雅婷領唱國歌與國旗歌，新竹高中合唱團及管絃樂團擔任演出，國旗在莊嚴氣氛中冉冉升起。高虹安致詞時以「早安新竹，新竹早安」向現場4500名民眾招呼，她表示雖然現場風大溫度低，但看到大家一起來到新竹市政府，手中揮舞著國旗,和市府團隊、新竹市議會一起慶祝2026的第一天，這份熱情就是新竹人最堅韌的生命力。

高虹安細數上任3年來的施政成果，她表示市府團隊非常努力地打造安居科技城，針對市民關注的交通問題，目前關埔空橋慈雲路二到五號工程進度已過半，民間捐建的5座空橋也正陸續動工。高虹安強調，市府秉持「不求快，但求好」的精神，務必提供市民最安心的步行環境。

高虹安提到上任3年的政績。（圖／新竹市政府）

高虹安指出，大新竹輕軌在市議會支持下，目前已完成紅、藍線的整合，進入最接近實現的關鍵時刻，將徹底打通城市交通脈絡。她認為新竹市值得擁有一座國際級生活地標，今年正式啟動的「新竹小巨蛋」計畫，預計打造一座具備國際賽事、大型演唱會、全民運動及科技會展功能的複合式場館，不僅要帶動演唱會經濟，更要讓年輕人的活力有發揮空間，成為新竹下一個世代的核心地標。

高虹安強調要打造更美好的新竹市。（圖／新竹市政府）

高虹安現場拋出民生紅包，宣布因財政健全、減債有成,市府於1月普發市民5000元消費金，並加碼育兒津貼與敬老福利。高虹安強調，市府團隊將持續秉持「安居科技城」願景，用具體行動兌現承諾，迎向更美好的新竹市。

