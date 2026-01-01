元旦升旗零互動 朝野僵局無解 民眾黨：憲法被總統踐踏

圖：截取賴清德臉書 賴清德總統於元旦發表新年談話後受訪表示，在野黨提出總統彈劾案是浪費時間，立法院應把寶貴時間用在審查預算和國防預算上。對此，民眾黨強烈回應，指控賴清德將自己凌駕於憲法之上，是對憲政制度的踐踏。

賴清德在媒體聯訪中強調，國民黨及民眾黨立委席次未達三分之二多數，彈劾案根本無法在立法院通過，是在浪費時間。他呼籲在野黨應將焦點放在審查中央政府總預算及國防特別預算條例上。

民眾黨批評，賴清德已陷入「裝睡的人叫不醒」的境地。民眾黨指出，賴清德將自己當成民進黨支持者的總統，而非全台灣人民的總統，繼續汙名化在野黨的依法監督，恣意踐踏憲法。民眾黨表達最嚴正的抗議，強調在民主國家總統可以選擇不公布、不執行三讀通過的法案，將司法機關作為打擊政敵的工具，在野黨為捍衛民主、自由、法治依照憲政體制提出彈劾，才是正當的。

民眾黨進一步指出，立法院依法審查預算、監督行政權、提總統彈劾，每一項都是憲法明確賦予的權力與責任。反酸執政黨不副署、不公布、不執行法案，行政院長卓榮泰8度覆議失敗，又要聲請釋憲，這是在做正事嗎？民眾黨質問，賴清德憲法是不是只有用得順手的時候才算數？

民眾黨強調，真正讓國家內耗的從來不是監督，而是執政者拒絕被監督、拒絕面對民意。民眾黨列舉多項失能現象：上國防預算要花去哪交代不清、軍購到貨一問三不知、保障軍警消權益的預算至今不依法編列、讓憲法法庭淪為政治背書工具、對國會監督動輒扣帽子、抹紅抹黑。民眾黨直言，真正浪費台灣人民時間的是賴清德。

值得注意的是，在元旦升旗典禮上，國民黨主席鄭麗文出席，原被外界解讀為向執政黨「遞出橄欖枝」之舉，但現場卻與賴清德零互動，反映出朝野關係並未緩和。

政治學者分析，當朝野陷入僵局近乎無解，賴清德的元旦演講採取強硬立場，聚焦於國防、兩岸、外交等總統職權範圍，是民進黨作為少數政府的重要堡壘。賴清德三度批評中國軍事野心，強調「必須做最壞的打算」，惟面對朝野對立與預算審查的多重困境，政府與在野黨的對立預料將延續。分析指出，雙方都期待藉年底地方選舉取勝，打破僵局，選舉主軸估計將聚焦朝野對立、親中與抗中路線。

