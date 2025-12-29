元旦升旗 大頂棚迎民國115年

元旦升旗典禮主視覺以「台灣頭‧愛永續‧迎未來」為主題。（巿府提供）

記者鄭鈞云∕基隆報導

為歡慶民國一一五年的到來，基隆市元旦升旗典禮明年一月一日清晨五時五十分於基隆轉運站大頂棚下舉行，同時為基隆開港四百週年揭開序幕。

二０二六基隆元旦升旗典禮主視覺以「台灣頭‧愛永續‧迎未來」為主題，呈現屬於基隆與開港四百週年的元素，讓「愛」在基隆永續，透過曙光在基隆嶼升起，象徵持續成長的未來基隆。

社會處長楊玉欣表示，元旦升旗典禮邀請基隆城市音樂愛心大使視障鋼琴家許哲誠演奏獻唱、啄木鳥合唱團領唱國歌、舞玲高手舞蹈團帶來演唱與舞蹈表演，同時邀請基隆ＳＢＬ黑鳶籃球隊參與。另外，基隆世紀獅子會、鳳凰獅子會也持續每年贊助元旦升旗的宣導旗幟與熱飲熱食；今年也邀請基隆女中風華女儀隊擔任升旗手，展現多元共榮的生命力與青銀共融的暖實力。

考量基隆冬季多雨氣候，元旦升旗典禮循例在基隆轉運站大頂棚下舉行，元旦當天五時三十分開放入場，五時五十分由世紀獅子會、鳳凰獅子會提供熱飲、熱食給民眾暖胃並開始活動。當天將限量發送專屬基隆開港四百週年的元旦紀念品。巿府邀請市民一起來台灣頭升旗、讓愛永續流傳，與基隆迎向美好的未來。

為便於汽機車民眾參加，元旦升旗當天上午五至八時提供基隆火車站南站停車場予參與民眾免費停車，車位有限，逾時停車費另計。