元旦升旗 張嘉哲：共築宜居城 2026南投市政豐收年

南投市公所一日舉辦元旦升旗典禮，市長張嘉哲與在場超過五百位市民一同迎接新年的到來。激昂的國歌聲，青天白日滿地紅國旗隨之冉冉升起，大家也共同許下「幸福南投、宜居共榮」的新年願望。張嘉哲並強調，包括國道高架橋下親子滑輪場、南投高中舊宿舍活化計畫及市立圖書館等多項指標性工程都將會陸續完成，二0二六年將是南投市公共建設的豐收年。

南投市元旦升旗典禮在中山公園舉行，儘管清晨微有寒意，仍吸引超過五百位市民與各機關團體熱情響應，市民代表會主席張惠卿、副主席張秦瑞及多位代表、里長，以及農業部農村發展及水土保持署南投分署長傅桂霖等皆出席，許多市民更全家動員早起參與，一起慶祝一一五年元旦，也共同見證嶄新的曙光。

升旗典禮序幕由營北國中舞龍舞獅隊帶來氣勢磅礡的演出，象徵南投市祥瑞興旺、活力躍進；緊接著平和國小太鼓隊以震撼人心的擊鼓表演，炒熱現場氣氛。升旗典禮後，現場接續推出熱鬧的市集活動。

張嘉哲致詞時表示，過去一年，南投市在智慧停車制度、生育津貼及垃圾定點清運等政策上皆有顯著成果，讓市民實質有感。邁入新的一年，公所將秉持「宜居城市」願景，加速推動永續智慧管理，並深化對長輩與幼兒的關懷。

張嘉哲宣布，今年將是南投市公共建設的豐收年，國道高架橋下親子滑輪場等多項指標性工程將陸續完成。他強調，市民的每一件小事，都是公所的大事，公所團隊會持續努力，讓南投市成為大家最驕傲的家園。