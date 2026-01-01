元旦升旗 新北8千人大合唱

迎接民國一一五年，新北市政府元旦升旗典禮吸引逾八千名市民熱情參加，氣氛熱烈。（記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲∕新北報導

迎接民國一一五年，新北市府一日於板橋４３５藝文特區舉辦元旦升旗暨健走活動，由新北市少年合唱團領唱國歌，市長侯友宜率市府團隊、民意代表及逾八千名市民齊聲合唱〈明天會更好〉、〈再出發〉，用正能量的歌聲迎接嶄新一年，展現新北的活力與生命力。

侯友宜表示，今年升旗典禮特別邀請新北市少年合唱團領唱〈明天會更好〉與〈再出發〉，以〈明天會更好〉象徵面對困難仍保持信心，藉〈再出發〉期許確立目標、團結前行，祝願一一五年台灣團結、新年平安、持續向前。

侯友宜也回顧新北市一一四年的建設成果，包括公共托育及日照服務中心持續增加，軌道建設多線並進且逐步到位，重大交通建設如三鶯線、淡江大橋將於今年陸續通車，為城市發展創下重要里程碑。

今年新北元旦升旗以《新北好YOUNG doo doo doo》為主題，三軍儀隊退伍弟兄協會（退儀邦）精湛技巧的操槍表演、新北國王隊啦啦隊活力四射的熱舞演出；升旗典禮後健走，沿途經新海濕地、新月廣場及新莊廟街，有闖關和集點。現場邀請超人氣卡通角色碰碰狐及鯊魚寶寶陪伴到場的親子迎接新年，還有多組表演團體演出，結合童趣市集、新北嚴選商家、新北青農特色文創攤位及摸彩活動，氣氛熱烈、歡笑聲不斷。