元旦升旗 盧秀燕強調和平安全

台中市長盧秀燕（前中）元旦升旗典禮強調，唯有和平和安全，台灣才會富強，人民才會幸福，市府團隊會撐起一把傘，好好保護市民。（陳淑娥攝）

台中市政府1日舉行元旦升旗典禮，盧秀燕最後一次以市長身分主持，強調唯有和平和安全，台灣才會富強，人民才會幸福，市府團隊會撐起傘，保護市民家人。盧秀燕也許下新年第一個願望，祝福「國泰民安、風調雨順、台中繁榮、市民幸福」，吸引近3萬市民湧入市府前廣場共襄盛舉。

盧秀燕昨早8時率領市府一級主管參加升旗典禮，她致詞指出，執政最後一年，仍有許多新計畫與建設要進行、要開花結果，一定會好好執政，建設台中，照顧好市民家人。她再次強調，擔任市長到最後一秒鐘都會全力以赴，絕不懈怠。

盧秀燕提到，7成市民滿意市府團隊施政，幸福得來不易，如果沒有和平和安全，各行各業無法安心生活，國家和台中也無法繁榮和進步，唯有和平和安全，台灣才會富強，人民才會幸福。

盧秀燕強調，市府團隊會撐起一把傘，好好保護市民，讓城市不因任何風雨而動搖，強力守護和平和安全。盧秀燕許下新年第一個願望，祝福「國泰民安、風調雨順、台中繁榮、市民幸福」。

另最高海拔元旦升旗典禮昨在梨山賓館前廣場登場，由台中市和平區公所與參山國家風景區管理處共同舉辦，數百位遊客、在地居民一起披上圍巾、揮舞國旗，在海拔2000公尺高的梨山合唱國歌，迎接新年到來。

彰化縣政府則在鹿港鎮立體育場舉辦元旦升旗典禮，縣長王惠美強調「改造彰化，正在發生」，縣府以交通、產業與都市計畫三合一策略，逐步奠定彰化長遠發展的基礎，「一軸一環雙樞紐」捷運路網，以及四大高速公路交流道開發「四引擎」的建設藍圖也取得進展，未來會努力推動各項施政願景。