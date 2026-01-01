元旦升旗 躍動高雄 智慧共榮

迎接馬年的到來，高雄市議會與高雄市政府於昨（一）日在高雄市文化中心共同舉辦「高雄市各界慶祝中華民國一一五年元旦升旗典禮」，今年以「躍動高雄智慧共榮」為主題，現場氛圍以馬年一卡通圖像進行延伸，馬與太陽的結合代表著智慧與向前躍進的力量，寓意市府及議會不斷追求創新和發展，與市民共同開創高雄共榮的未來。（見圖）

警察局騎警隊雄赳赳的騎警與兩匹駿馬也特別參與今年元旦活動，民眾熱情與騎警隊合影拍照，搏得馬年好彩頭；國軍輕型戰術輪車及雲豹八輪甲車也到場展示自主國防成果。升旗典禮由高雄女中樂儀隊揭開序曲，以青春活力的表演喚起市民的熱情，接著由超萌的國軍娃娃帥氣跳舞，帶動全場歡騰氣氛；此外，每年的重頭戲，海軍陸戰隊樂儀隊在激昂的軍樂聲中，展現精湛陸戰槍法，贏得觀禮民眾如雷掌聲。升旗典禮國歌由全國音樂比賽常勝軍四維國小與充滿堅毅氣質的海軍官校海韻合唱團共同領唱，在康裕成議長及陳其邁市長帶領府會團隊與現場民眾一起升旗，為新的一年祈福。

廣告 廣告

高雄市議會議長康裕成與多位議員撥冗出席，康裕成表示，高雄市議會與高雄市政府攜手合辦元旦升旗典禮邁入第十五年，也代表議會及市府任期邁向最後一年，期許府會攜手合作，將未完成的建設繼續努力推進；她也不忘提醒市府，議會監督的力道及腳步從來沒有放鬆過，希望在最後一年，市府逐一完成各項建設與福利。

陳其邁市長感謝所有市民朋友給他五年時間跟所有市府團隊、市民朋友一起打拚，他形容這對他來說是何等的榮幸，亦獲得許多成果，包括台積電、鴻海等高科技大廠陸續投資高雄；輕軌成圓，與捷運、公車一起便利地前往高雄城市各個角落；前來高雄表演的天團，讓高雄幾乎天天、週週都能聽到演唱會與逛不完的活動；開放給市民共享的果嶺自然公園與澄清湖，也共同成為比紐約中央公園還要大的生態綠廊。

陳其邁也提及，近日中國在台海周遭軍演，挑釁區域和平與穩定，有賴國軍弟兄姊妹全天候在前線捍衛台海安全、守護台灣國家主權，向這些國軍將士致上謝意；此外，過往高雄遭遇颱風、下雨時，台電、台水及國軍弟兄姊妹總是第一個趕到災害現場，協助市府恢復市容，加上市府各局處努力，讓高雄儘快恢復正常運作，他同樣表達感謝。

陳其邁指出，不管是花蓮、嘉義或台灣的任何地方，有需要高雄的地方，高雄都會挺身而出，化身為「鏟子超人」、「轉貼文章超人」、「發便當超人」等各式各樣的超人，幫助有需要的人；他也相信當高雄有需要的時候，別人會前來幫助高雄。最後，祝福中華民國元旦快樂，高雄平安、台灣繁榮，大家身體健康，馬到成功。

二○二五年高市府政策成果亮眼，在《天下雜誌》二○二五年縣市調查中，施政滿意度蟬聯六都第一，再次奪得年度卓越城市獎，永續幸福城市「環境面向」連續三年居冠；二○二六年市府將以「淨零ｘ科技高雄」、「宜居高雄」、「幸福高雄」和「魅力高雄」等四大願景施政主軸，致力城市蛻變，持續府會攜手合作，帶領高雄邁向國際。

元旦備受市民熱烈索取一卡通紀念卡，由插畫家馬里斯設計，以童趣的生肖馬為主要元素，搭配燦爛的天空、山巒、港灣、建築等圖像，象徵夢想從海港城市啟程奔馳，迎向未來；新的一年一大早，也讓五千名幸運拿到紀念卡的市民，感受到馬年新氣象以及城市煥然一新的活力。