元旦升旗！鄭麗文自曝被韓國瑜稱讚「白雪公主」笑喊：我會樂一整年

記者詹宜庭／台北報導

鄭麗文出席國民黨中央黨部元旦升旗典禮。（圖／記者詹宜庭攝影）

總統府今（1日）舉行115年元旦升旗典禮，國民黨主席鄭麗文首次出席，特別圍上中華民國國旗設計的大紅色圍巾，典禮結束後，鄭麗文更舉著小國旗與立法院長韓國瑜自拍。隨後，鄭麗文上午8時赴國民黨中央黨部升旗典禮，致詞時她提到，自己在接待室時遇見韓國瑜，韓一看到她就說「主席妳像白雪公主一樣」，她則回「我元旦第一天一大早就聽到有人說我是白雪公主，我會樂一整年啊」。

總統府今日清晨6時舉行升旗典禮，包含行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜及國民黨主席鄭麗文等人都共同出席。賴清德入場時分別與卓揆、韓國瑜等人握手，礙於鄭麗文所站位置距離較遠雙方並無直接互動，而在典禮結束後，鄭麗文也與韓國瑜自拍合影。

隨後，上午8時鄭麗文赴國民黨中央黨部參加元旦升旗典禮，她致詞時表示，向所有海內外熱愛中華民國的朋友們致上元旦的祝福。今天是中華民國開國115週年元旦，一大早她就參加了中華民國總統府舉行的元旦升旗典禮，感到非常榮幸，也非常開心。她提到，自己在接待室時遇見立法院長韓國瑜，韓一看到她就說「主席妳像白雪公主一樣」，她則回「我元旦第一天一大早就聽到有人說我是白雪公主，我會樂一整年啊」，她補充，韓國瑜的意思並非指她外貌像白雪公主，而是因為當時接待室裡全部都是男士，萬綠叢中一點紅，她是唯一的女性。

鄭麗文指出，她想把這份好心情與正能量分享給大家。在2026年的第一天迎向新年的第一道曙光，希望大家都能懷抱正向心情、迎接新希望。過去的風風雨雨、紛紛擾擾，都應轉換成全新的心境。她呼籲，台灣社會不要再內部互相找敵人，應停止內鬥、放下仇恨，讓新的一年和和氣氣，重新展現台灣最美麗的風景，期盼社會能恢復祥和，不再充滿暴戾之氣，走回正軌。同時，她也希望朝野能放下過去的歧見，為了國家與人民的利益積極推動和解，突破目前的憲政僵局。唯有攜手合作，才能為福國利民共同推動重要政策，讓國會恢復正常運作。

