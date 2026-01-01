元旦只放1天！2026年「9個連假」一次看 2月半個月在放假

記者陳思妤／台北報導

今年起國定假日取消調整上班日制度，因此今（1）日元旦只放一天，讓不少上班族大嘆「不夠」。不過，好消息是，今年有9個連假，最長的假期就在下個月（2月），將迎來9天春節連假，再加上月底的228連假，等於有半個月不用上班。

迎接2026，今年起刪除調整上班日為放假日並補行上班之規定，並新增放假日逢例假日於前一個或次一個上班日補假等原則性規定，避免了要連上6天班的情況，但今年元旦只放一天，讓不少上班族直呼「放不夠」。

不過，根據人事行政總處公布的行事曆，2026年總放假日數120日，其中3日以上之連續假期（併同例假日）計有9個，包括農曆春節假期（9日）、和平紀念日（3日）、兒童節及清明節（4日）、勞動節（3日）、端午節（3日）、中秋節及孔子誕辰紀念日/教師節（4日）、國慶日（3日）、台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日（3日）、行憲紀念日（3日）。

2026年9個連假詳細日期如下：

春節（2/14至2/22，休9天）

228和平紀念日（2/27至3/1，休3天）

兒童節及清明節（4/3至4/6，休4天）

勞動節（5/1至5/3，休3天）

端午節（6/19至6/21，休3天）

中秋節及孔子誕辰紀念日/教師節（9/25至9/28，休4天）

國慶日（10/9至10/11，休3天）

台灣光復節暨金門古寧頭大捷紀念日（10/24至10/26，休3天）

行憲紀念日（12/25至12/27，休3天）

