元旦各區舉辦升旗和健走活動

左鎮國中學生們在故鄉的台廿線廿六公里處打卡。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟／綜合報導

左鎮區台廿線廿六公里處（二０二六）成為新的一年特別的所在，元旦不乏民眾搶鮮留影。另新的一年，永康區成功里精忠二村更舉辦元旦升旗典禮，數百人齊聲唱國歌，迎接新的一年。將軍區和新市區則有元旦健走及健行兼持帚掃道活動，歡慶新的一年來到。

左鎮國中師生們歡喜區內有處「二０二六」，特別舉辦除舊布新，師生們清掃環境，並一同前進「二０二六」一定留影。另一日一早永康區成功里精忠二村特別舉辦元旦升旗典禮，由永仁高中女子籃球隊員擔任司儀及升旗手，多名市議員一同護送國旗進場，並在全場齊聲高唱國歌後，國旗隨著國旗歌緩緩升起，共度一個有意義的元旦。里長曾文俊指出，隨著眷村改建，有許多南科上班族遷入，榮民僅約二成，里內每年元旦舉辦升旗典禮，希望將眷村好的文化特色保留，八年來參與的人數已逐年增加。

廣告 廣告

社內社區以環境清掃健走展開新的一年。（記者張淑娟攝）

此外，新市區社內社區也舉辦社區內的健走，不同的是民眾不只是健走，還持著打掃工具，邊走邊打掃，可說是一兼兩顧，身體健康又維護環境的整潔。里長魏千富表示，里內有七個點都有小組長負責，如此一來環境就能維護得相當好。除了社內社區有元旦健走外，將軍區也舉辦「文衡賜福」元旦健走活動」，全程六公里，健走漚汪文衡殿→飛沙崙公園→嘉南大圳產業道路→香雨書院→水圳綠廊步道→林崑岡故居→方圓美術館→漚汪文衡殿，摸彩品相當豐富，還有各項宣導活動及美食餐車，還有舞音國樂團演奏國樂組曲及苓仔寮耆老非洲鼓隊打奏懷舊老歌組曲，區內各國小也搬出十八般武藝演出，熱鬧非凡。