元旦喊話藍白！賴清德：趕緊通過國防預算！沒有強韌國防就沒有國家

[Newtalk新聞] 總統賴清德去年宣布8年1.25兆元國防特別預算，但相關條例遭到國民黨團、民眾黨團5度在立法院程序委員會封殺。對此，賴清德今（1）日表示，期盼朝野攜手讓國防預算趕緊通過，沒有強韌的國防，就不會有國家，也沒有彼此爭辯的空間。

賴清德今上午在總統府以「韌性之島，希望之光」為題發表2026新年談話，並說，新的一年，要繼續大步向前走，達成四個總目標，包括「打造更安全、堅韌的台灣」、「邁向智慧繁榮的台灣」、「建構更均衡發展的台灣」，以及「促成民主團結的台灣」。

針對「打造更安全、堅韌的台灣」，賴清德表示，面對中國持續升高的擴張野心，國際都在關注台灣人有沒有自我防衛的決心。作為總統，他的態度一直都很清楚，就是堅定捍衛國家主權，強化國防及全社會防衛韌性，全面建構有效的嚇阻力量及民主防衛機制。

賴清德表示，他在去年已經宣布啟動反滲透17項國安策略，加速推動國安十法修法，並透過8年1.25兆國防特別預算投資，全面提升戰力，壯大國防產業，強化國家安全與社會安定。他強調，「今年，我們要一一來執行。」

賴清德說，新年的第一天，他要再次呼籲，面對中國嚴峻的軍事野心，台灣沒有時間等待，更沒有時間內耗。他說，「我們可以對許多議題有不同的看法，但沒有強韌的國防，就不會有國家，更不會有我們彼此爭辯的空間。」

賴清德強調，這應該是要不分黨派的全民共識，期盼朝野攜手合作順利讓重要的國防預算趕緊通過。

