元旦喜訊炸出！《網球王子》本鄉奏多升格人夫 一句話甜護妻

35歲的本鄉奏多在新年第1天宣布結婚的好消息。翻攝X@k_hongo_staff

日本演藝圈元旦結婚潮開跑！剛迎來2026年的第一天，《網球王子》的本鄉奏多就宣布婚訊，今（1日）在X公告，已與圈外人結婚，在新年之際官宣「人夫」新身分。

35歲的本鄉奏多在婚訊中提及，已完成結婚登記，由於老婆是圈外人，盼外界能溫暖地看待，不希望老婆因高度關注感到壓力。他也進一步分享，日後會持續認真面對每一份工作，未來也會更加努力精進，請大家繼續多多指教。

本鄉奏多在元旦發布婚訊。翻攝X@k_hongo_staff

演過無數人氣日劇、電影走紅的本鄉奏多，12歲就以電影《武者回歸》出道，隨後接演真人版《網球王子》、《王者天下》、《GANTZ 殺戮都市》、《新·假面騎士》、《幽遊白書》等作品，俊美帥氣的外型很受觀眾愛戴，戲路也很廣。

本鄉奏多是寶可夢鐵粉，拍了很多相關影片。翻攝X@k_hongo_staff

除了拍戲之外，本鄉奏多的YouTube頻道「本鄉奏多的日常」也很受歡迎，除了曾在2024年特地來台「抓寶」，朝聖「台北寶可夢中心」；還曾拍影片傳授「吃零食不髒手」的撇步，目前訂閱戶達63.8萬，十分吸睛。



