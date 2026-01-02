元旦噩耗！影帝女兒「陳屍飯店」 享年34歲死因不明

好萊塢巨星湯米李瓊斯的女兒維多利亞瓊斯陳屍飯店。（示意圖／翻攝自pixabay）





好萊塢巨星湯米李瓊斯（Tommy Lee Jones）的女兒維多利亞瓊斯，在昨（1）日被發現陳屍於舊金山一間高級飯店，享年34歲。目前死因尚不明確，警方初步調查沒有他殺痕跡，消息曝光後，立刻掀起討論。

根據外媒報導，舊金山消防部門發言人指出，元旦凌晨2時52分接獲通報，救護人員抵達後，對該名女子進行評估，確認已當場死亡，身份就是維多利亞，警方與法醫初步調查，目前尚未公布死因及其他細節。

事實上，湯米李瓊斯歷經三段婚姻，維多利亞是他與第二任妻子金伯莉克勞利（Kimberlea Cloughley）所生。維多利亞生前也曾短暫追隨父親腳步踏進演藝圈，未料如今卻傳出憾事，湯米李瓊斯至今仍未發表任何回應。



