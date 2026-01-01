元旦回擊賴總統！侯勸「別政治算計」 昌嗆「道歉」

民眾黨主席黃國昌選擇缺席總統府前活動，轉而前往新北市府與市長侯友宜、副市長劉和然合體。（圖／東森新聞）





新北市元旦升旗典禮不僅洋溢慶賀新年的熱鬧氣氛，現場更飄出濃濃的政治味。民眾黨主席黃國昌選擇缺席總統府前活動，轉而前往新北市府與市長侯友宜、副市長劉和然合體，三人同台高唱〈再出發〉並帶動現場氣氛。儘管黃國昌強調雙方互動「自然就好」，但劉和然受訪時意有所指地表示，政治若太早介入市政與國政的推動，其實對市民而言並不公平。



隨著主持人高喊「市長好」，外界目光隨即鎖定2026年新北市長選戰的潛在人選。只見侯友宜與黃國昌握手寒暄，劉和然則向侯敬禮致意，三人互動耐人尋味；反觀呼聲頗高的台北市副市長李四川此次並未出席。針對外界關注藍白如何協調最強候選人，黃國昌與劉和然雖僅在台上有短暫交集且對選舉議題不多談，但檯面下的角力與佈局已引發各界揣測。

儘管在選舉議題上保持模糊，侯友宜與黃國昌在批評總統賴清德時卻展現高度默契。侯友宜致詞時呼籲國家領導人應謹言慎行、摒棄政治算計；黃國昌則在受訪時，針對賴總統元旦談話中關於彈劾案是「浪費時間」及「不貪不取」等言論強力回擊。黃國昌質疑賴總統是否遺忘了憲政精神，並反問總統是否該為過去一年撕裂社會及「大罷免潮」造成的內耗向人民道歉。



黃國昌捨棄府前升旗轉戰新北，與侯、劉二人同框，被視為藍白在新北佈局的重要訊號。雙方在議題攻防上步調協調、口徑一致，不僅共同迎接新的一年，更在2026選戰前夕，異口同聲奉勸執政當局應專注國政，儼然已為即將到來的選舉年提前備戰。

