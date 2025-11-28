元旦國道無20公里免費 停路肩看煙火最高罰6千

（中央社記者黃巧雯台北28日電）今年行憲紀念日和明年元旦均為單一假日，高公局今天表示，國道將採單一費率，無20公里免費，另提醒駕駛勿為觀賞跨年煙火而慢行或臨停路肩，違者處3000元以上6000元以下罰鍰。

交通部高速公路局發布新聞稿表示，114年12月25日行憲紀念日、115年元旦均為單一假日，因非民俗性假日，研判行憲紀念日當日多為短途單日旅遊旅次，而元旦除短途旅遊外，還有前往跨年活動後返回居住地車流，預估交通量均略高於平日。

考量行憲紀念日及元旦當日及前一日都會區周邊景點可能出現參加平安夜、跨年等相關活動或旅遊車潮，導致鄰近景點高速公路出現局部路段壅塞。高公局表示，規劃採機動開放路肩、匝道儀控等措施進行交通疏導。

為避免過多短途車輛行駛國道而影響服務水準，並回歸國道以服務中長程城際運輸主要功能。高公局指出，行憲紀念日及元旦當天將採單一費率，即打75折、無20公里免費，呼籲短程用路人儘量利用地方道路前往目的地。

高公局表示，用路人若參加平安夜或跨年活動，建議搭乘公共運輸，並呼籲自行開車用路人，儘量提早出門，且活動結束後切勿酒駕或疲勞駕駛，以維自身及其他用路人行車安全。

高公局提醒，民眾行駛國道途中，切勿為觀賞跨年煙火而放慢車速或臨停路肩，違者可處以新台幣3000元以上6000元以下罰鍰。（編輯：林恕暉）1141128