元旦垃圾收運不打烊！ 中市環保局改採「定時定點」

隨著元旦假期的臨近，台中市政府環境保護局宣布，為了確保市民的垃圾清運服務不會中斷，將於2026年1月1日（星期四）元旦當天，改變原有的沿街收運模式，轉為「定時定點」垃圾收運服務。環保局呼籲市民朋友們提前掌握收運的時間和地點，以便配合垃圾倒運。

台中市政府環境保護局宣布，為了確保市民的垃圾清運服務不會中斷，將於115年1月1日（星期四）元旦當天，改變原有的沿街收運模式，轉為「定時定點」垃圾收運服務。（資料示意圖／台中市政府提供）

根據環保局的說明，元旦當天，全市將設置701處垃圾收運定點，每個定點的停留時間約為5至30分鐘，以方便市民就近倒垃圾。相關的定點位置與收運時段已經公告，建議民眾事先查詢，以免錯過清運時間。

為了讓市民能夠及時獲取最新的垃圾收運資訊，環保局指出，市民可以透過環保局的官方網站查詢「115年台中市國定假日垃圾收運定時定點表」，或下載「台中垃圾清運大車隊」APP，隨時接收最新公告，掌握垃圾車的動態，讓倒垃圾的過程更加便利。若市民對垃圾清運仍有疑問，也可以撥打各轄區清潔隊的電話洽詢，專人將提供相關說明。

環保局同時提醒市民，在享受假期的同時，請持續落實垃圾分類與資源回收，共同維護市容整潔，為迎接新的一年打造更乾淨、宜居的城市環境。

