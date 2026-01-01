元旦報喜！陳大天、劉樸登記結婚 媒人阿Ken到場見證

陳大天成功套牢交往6年女友劉樸。（圖／伊林娛樂提供）





2026年新年傳來喜訊！劉樸與交往6年的男友陳大天正式登記結婚，成為夫妻，劉樸開心說，從今以後，她多了一個「陳太太」的新身份，大家也可以叫大天「劉先生」啦。兩人選在陳大天求婚滿一周年2025年12月29日當天，至戶政事務所完成登記。

除新人雙方至親好友到場祝賀，媒人阿Ken受邀擔任結婚證人，這段姻緣始於6年前阿KEN邀陳大天去看劉樸演出的音樂劇《倒垃圾》，劉璞上台僅30秒，陳大天就注意到她，連續邀約7次被拒，劉樸最後答應見面，3個月後兩人即交往，去年底劉璞去看陳大天的舞台劇《莎姆雷特》，演出後陳大天告白求婚成功。

廣告 廣告

陳大天、劉樸選在去年12月29日登記結婚。（圖／伊林娛樂提供）

陳大天、劉樸選在去年12月29日登記結婚。（圖／伊林娛樂提供）

劉樸的媽媽、陳大天的爸爸到場見證祝福，另陳大天和劉樸養的狗狗蝦米亦盛裝出席，「蝦米15歲了，一直和我們生活在一起，是最親的家人。」劉樸說，走進戶政事務所時，整個流程沒有太大的真實感，但認定與大天一生相伴，卻是經過6年磨合的結果，日常生活的相處上，彼此可以很自在舒服，「我們陪伴對方經歷很多事，現懂得要先把自己照顧好，再去愛對方。」在兩人最成熟的階段決定相守一生，說到陳大天的好，她說，「貼心溫暖有責任感，善良孝順，重視我、支持我，讓我很有安全感。」

登記後，劉樸即馬不停蹄去定裝試鏡，繼續她忙碌的工作。隔天，陳大天已默默為劉樸寫好一首歌，搭配結婚花絮，成為劉樸私藏的MV，劉樸說，對陳大天可愛又浪漫的舉動，感動不已，他說她是他人生中最重要的人，她看MV當下已哭得唏哩嘩拉，「他對我的好和承諾，是不用講話的，因為是每一天的小日常。」



【更多東森娛樂報導】

●新／恭喜陳大天求婚成功！女友劉樸：我變前女友了

●陳大天未婚妻狂被問「當兵沒」 想撞臉香蕉：至少他有工作

●第二批藝人閃兵案開庭！「傳喚名單」一次看

