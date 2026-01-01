元旦寶寶人數減！ 2026新生兒數陷「10萬保衛戰」

2026年新生兒數恐怕會面臨10萬大關。（圖／東森新聞）





今天（1）是元旦，不少的爸爸媽媽也在今天迎接新生命。不過婦科和兒科醫師都感到非常憂心，因為台灣的出生率持續下降中。從2020年開始，台灣人口一路出現負成長，2026年新生兒數恐怕會面臨10萬大關，如果死亡率持續大於出生率，2031年人口，甚至有可能跌破2300萬人。

迎新年也迎新生，在這特別的日子裡，一口氣誕下兩個元旦寶寶，夫妻倆開心擁抱小生命。然而今年元旦寶寶誕生數字卻再度亮起警示燈，醫師警告，台灣出生率正持續下降。

台中茂盛醫院院長李茂盛：「整個11月份的出生率，目前大概在9萬8785人，創了歷史新低，113年（新生兒數）是13萬，那我看起來，去年（2025年）的總出生，要確保12萬出生都有困難，可能在12萬以下。」

羅東博愛醫院甚至有醫師po文，2025年平安夜遇到產房嬰兒病房通通都掛零的慘況。

而從以往數據來看，2020年台灣人口首度負成長，2022年出生率跌破了14萬大關，甚至在2024年創下史上新低，明明是龍年，但想生龍寶寶的人卻比虎年來的少。

國發會更推估，若出生率持續偏低，且死亡率依現有趨勢上升，2031年台灣總人口數將跌破2300萬人。

2026年台灣新生兒出生數恐怕要面臨10萬人保衛戰。

桃園婦幼醫院院長洪秉坤：「因為現在少子化之後，其實業績，不管是婦產科還是小兒科業績都不好，今年大概只能剩10萬多。」

中央也祭出政策，從2026年1月1號起，每胎普發10萬元，如果是雙胞胎20萬元補助以此類推。在人工生殖方面也有相關方案，未滿29歲執行試管嬰兒療程，首次補助提高到15萬元，凍卵療程最高7萬，取精8千元，就是希望能救救出生率。

補助夠不夠給力，是否能見效，還得看出生率怎麼反映。

