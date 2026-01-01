元旦寶寶報到！但台灣出生數去年前11月創低

▲元旦寶寶接力報到，但台灣少子化警訊同步拉響。示意圖。（圖／NOWNEWS）

[NOWnews今日新聞] 各大醫院迎來「元旦寶寶」，截至中午，台北長庚出生3名寶寶，2人待產；林口長庚有7名寶寶，並有4名孕婦待產；新光醫院2名寶寶、5人待產；汐止國泰1名寶寶，與新竹國泰合計6名孕婦待產。但少子化警訊同步拉響。根據內政部最新統計，2025年前11個月全台新生兒僅約9.8萬人，其中2025年11月單月出生人數更只有7946人、創下歷史新低。

少子化嚴重加劇，專家推估全年恐跌破11萬人，人口結構壓力持續加重。

根據產科醫學會秘書長黃建霈，少子化是結構性危機，2025年新生兒較2024年下滑20%，若持續以同樣幅度下降，2026年估計新生兒可能只剩約8萬人。

年輕世代不願生育，黃建霈分析，學業、就業、經濟壓力、生育影響職涯發展與人生規劃都是原因。就算政府今年起每胎提供10萬元生育補助，但難以實質改變生育決策。

他認為，若國家為孩子前20年投入200至300萬元，未來長大工作約45年，可為創造700萬至800萬元稅收。

此外，政府應在職場補助企業聘僱孕產婦與代班人力，對友善生育企業提供減稅優惠，讓女性因懷孕、生產遭歧視或被迫退出職場的風險降低。

他也點出醫療端的連鎖效應，在健保制度下，生產與兒科個案數下降，產科與兒科面臨萎縮，例如婦產科2025年招生率降到8成。若產兒科量能持續流失，孕產照護品質恐下降，形成國家長期風險。

