元旦寶寶難掩少子化寒冬 專家示警：2026年新生兒「恐剩8萬人」

嬰兒示意圖。取自unspalsh



今（1/1）天是2026年元旦，全台各大醫院陸續迎來「元旦寶寶」，為新年揭開序幕，然而根據內政部最新統計，2025年前11個月全台新生兒僅約9.8萬人，其中2025年11月單月出生人數僅7946人，創下歷史新低，專家推估全年恐跌破11萬人。

台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈表示，2025年新生兒人數較2024年下滑約20%，若未來仍以相同幅度下降，推估2026年全年新生兒可能只剩8萬多人，少子化恐怕已不只是趨勢，而是「結構性危機」。

廣告 廣告

黃建霈表示，年輕世代不願生育，主因在於學業、就業與經濟壓力，擔心生育將影響職涯發展與人生規劃。儘管政府今年起提供的每胎10萬元生育補助，但他認為力道不足，難以改變生育決策，建議應以「國家投資」角度重新設計制度。

黃建霈指出，試算顯示，若國家在孩子成長前20年投入200至300萬元，未來孩子進入職場、工作約45年，可為國家創造700萬至800萬元稅收，長期而言是「穩賺不賠」的投資。

在制度面，黃建霈建議比照服兵役制度，將生育視為國家貢獻，在升學或國家考試給予加分誘因；職場方面，政府可補助企業聘僱孕產婦與代班人力，並對友善生育企業提供減稅優惠，以降低女性因懷孕、生產而遭歧視或被迫退出職場的風險。

此外，在健保「論量計酬」制度下，隨著生產與兒科個案數下降，產科與兒科正面臨萎縮危機。過去婦產科招生率約9成，2025年已降到8成，出現2成缺口；兒科近年也需仰賴補助維持人力。黃建霈強調，若產兒科量能持續流失，未來恐讓孕產照護品質下降，形成國家長期風險，呼籲政府應從「醫療韌性」角度，對產兒科提供更穩定、制度化的支持。

截至今天中午，林口長庚醫院已迎來7名寶寶（5女2男），另有4名孕婦待產；台北長庚醫院 已出生3名寶寶（2男1女），尚有2人待產；新光醫院出生2名寶寶、5人待產；汐止國泰醫院則誕生1名女嬰，汐止與新竹國泰合計仍有6名孕婦等待生產。

更多太報報導

震撼！女神死會了 長澤雅美元旦宣布結婚「甜嫁大5歲電影導演」

莊家班麻油雞慘遭加不明粉末 10分店毀湯頭！跨年逮3嫌

圖輯／2026新年快樂！台北101煙火「絕美360秒」 5大展演點亮未來