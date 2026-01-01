元旦寶寶 苗栗4位 竹市7人

在充滿喜悅與期待的一一五年元旦，新竹市喜迎新生命的到來！截至一日中午十二時，已有七名元旦寶寶報到，其中男寶寶三名、女寶寶四名；自然產四位、剖腹產三位，另有八名準媽媽正待產中。新生命的降臨，象徵希望的延續，也為元旦佳節增添滿滿喜氣。市長高虹安送上最誠摯的祝福，表示新生命的到來，讓竹市更加有溫度，市府也將持續守護每一位小市民的幸福。

新竹市長高虹安說，為落實「零至六歲市府養」施政目標，市府持續推動「祝你好孕」三部曲、好孕專車、加碼托育補助及定點臨托服務；同時，提供零至六歲腸病毒與輪狀病毒疫苗補助、啟用「到宅坐月子媒合平台」，並落實兒童友善醫療與幼兒專責醫師制度。一一五年更推出「祝你好孕二點零：媽咪心晴包」，將關懷觸角延伸至產後心理健康。

新竹市立馬偕兒童醫院一日迎來一一五年第一位元旦寶寶，清亮的哭聲為新的一年揭開序幕。寶寶體重二千九百四十二公克，母嬰均安，現場洋溢著喜悅與祝福。

【記者江乾松／苗栗報導】迎接二○二六年到來，苗栗市大千綜合醫院昨（一）日早上喜迎四位元旦寶寶、三男一女，產房及嬰兒室洋溢著新生的喜悅，為二○二六年的第一天增添了無限溫馨與祝福。（見圖）

接生其中三位元旦寶寶的林敬旺醫療副院長暨婦產科醫師表示，三位產婦皆採剖腹產方式分娩。其中二十七歲的林姓產婦本身就是元旦寶寶，因第一胎為剖腹產且此胎有妊娠糖尿病，因此選擇剖腹生產。截至中午前，大千綜合醫院已接生四位元旦寶寶，目前還有一位待產中。