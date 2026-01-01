元旦就惹事！花博歡慶跨年喝太醉 28歲男偕友圍毆路人

記者楊忠翰／台北報導

北市蔡男偕友人在花博公園跨年時痛毆路人。（圖／翻攝畫面）

台北市1名28歲蔡姓男子，1日凌晨2時40分在花博公園歡慶跨年，卻與另名男子發生口角爭執，進而偕友人圍毆對方，路人見狀立刻報案；警方獲報後趕抵現場，但被害人早已不知去向；蔡男供稱，自己喝得很醉，只記得與人發生拉扯，警方遂抄錄2人年籍資料，並積極尋找被害人到案說明。

中山分局表示，今天凌晨2時40分，勤務中心接獲報案，指出稱花博公園發生糾紛，警員獲報後趕抵現場，並未發現打架情事，警員進一步詢問安管及路人，亦未目擊鬥毆過程，現場僅剩蔡男及其友人。

蔡男向警方表示，他與朋友到花博公園歡慶跨年，期間喝了不少酒，也感覺自己很醉，只記得與人發生拉扯，但他忘了雙方衝突原因；由於被害人尚未報案，警方只好先行抄錄2人資料，再積極找尋被害人到案說明。

中山分局呼籲，民眾如遇糾紛應保持理性冷靜，並撥打110報案，切勿訴諸暴力。

