元旦強冷空氣攪局！粉專曝「恐達寒流標準」 4地迎第一道曙光

生活中心／彭淇昀報導

2025年進入倒數階段，將迎來2026年，民眾最期待的跨年、元旦天氣如何呢？氣象粉專「進擊の天氣小編」表示，將有一波「強冷空氣」隨元旦到來，目前預估強度為「強烈冷氣團」，但不排除有成為「寒流」的可能。

將有一波「強冷空氣」隨元旦到來，目前預估強度為「強烈冷氣團」，但不排除有成為「寒流」的可能。（圖／翻攝自進擊の天氣小編 臉書）

粉專氣象「進擊の天氣小編」指出，將有一波「強冷空氣」隨元旦到來，目前預估其強度為「強烈冷氣團」，但不排除有成為「寒流」的可能。根據溫度預估，愈接近「週末假日」溫度愈低，本次冷空氣將使台南以北低溫普遍下探至10度至12度，相比前幾波冷空氣，這波將更有感。

這波最冷時段為週五、週六（2、3日）。粉專列出未來時程，跨年夜（31日）還不算冷，屆時冷高壓位置尚北，僅「冷空氣前緣」影響，北風稍增強，中北部低溫約17度上下；到了元旦（1日）冷空氣正式影響，各地北風強，整日溫度明顯下降，到了夜晚中北部低溫降至14度至15度，冷氣團將達標。

接著週五、週六冷空氣達到最強，全台平地低溫普遍下探至10度至12度，高屏也會覺得寒冷，強烈冷氣團或寒流將達標；到了週日（4日）冷空氣減弱，各地白天溫度回升，但夜晚～清晨受輻射冷卻影響，仍偏寒冷，日夜溫差轉大。

粉專表示，本次冷空氣為「迎風面（北部、東北部）」有雨，中南部維持多雲到晴，而跨年夜至元旦愈往北降雨機會愈高，往南則低，因此在北部、東北部跨年的民眾，要有下雨的心理準備。

根據模擬，2025年最後一道夕陽「中南部」應可以見到；而2026年第一道曙光「南花蓮、台東、蘭嶼、綠島」有頗高機會看到，想要前往觀看的民眾可以期待一下。

​

粉專表示，天氣即將有大變化，從回暖天至寒冷，溫度逐步降低同時伴隨2026年到來，除了先預祝大家新年快樂，也提醒記得預備保暖措施。

