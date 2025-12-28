元旦強烈冷氣團恐來襲！雪季登山風險增 專家揭：直升機難救援三大真相

高山雪季啟動，登山風險急升。太魯閣國家公園近期已發生2名山友因失溫不幸罹難，國家公園署提醒，雪季登山需完整保暖、防水與雪地裝備，熟練操作「雪地三寶」 專家指出天候惡劣等因素將大幅降低搜救成功機率，撤退非放棄，保命才是首要原則。

大陸冷氣團接連報到，台灣高山地區已進入嚴峻的「雪季模式」。隨著元旦假期將至，中央氣象署預報將有另一波強烈冷氣團南下，不少民眾打算衝一波賞雪，但國家公園署與太魯閣國家公園管理處接連提醒，近日高山低溫已釀成2名山友不幸罹難，千萬不可掉以輕心。

高山已釀2死！強烈冷氣團元旦再襲

時序入冬，高山地區不僅降雪，更伴隨結冰與強風。太管處指出，近期已有山友因無法因應氣候驟變導致嚴重失溫，甚至不幸罹難。

預計元旦假期間，高山環境將變得更加險惡，步道結冰濕滑難行，登山難度已從普通級提升至「極限挑戰」。資深登山嚮導更直言，即便熱愛登山，也應避開冬季，畢竟「冬季登山可不是開玩笑的」。

裝備沒帶齊別上山 「雪地三寶」是救命關鍵

雪季登山保暖衣物是基本的，內政部國家公園署指出，完整雪季裝備包括保暖衣物、防水層、雪地行走裝備及緊急避難用品，並審慎評估自身雪地經驗與體能狀況。

國家公園署強調，民眾必須具備對冰雪岩混合地形的認知，並熟練操作「雪地三寶」：冰爪、冰斧與岩盔。

此外，低溫環境是電子設備的殺手。手機、相機的電池續航力會大幅下降，若無備用電源，極易陷入失聯困境，建議山友預先安裝「國家公園登山報到APP」，善用衛星定位功能報平安，避免家人焦慮。

同時，應該注意自身狀況，請確保有充足的睡眠與體力與慎選同行伙伴。

揭露救援真相 直升機難救援的三大困境

許多山友誤以為發生意外只要撥打求救電話，直升機就能即時現身，但這在雪季是極大的誤區。專家揭露，一旦發生事故，搜救成功率會因以下三大真相而大幅降低：

1.天候惡劣無法出勤：山域意外如果天候惡劣，空勤直昇機無法正常出勤，導致空中救援完全中斷。

2.地面救難人力難抵達：若事故點位於地形極其險要，且步道結冰濕滑，搜救隊徒步推進的速度會極度受限。

3.偏遠區域通訊不佳：高山許多路段通訊設備收訊不良。若受困者位於通訊不佳的區域，搜救單位將難以精確定位受困位置或掌握傷勢狀況，使得整體搜救行動變得十分困難，成功救援的機率也隨之大為降低。

撤退不是放棄！「活著」才能攀登下一座高峰

面對極端環境，國家公園署與太魯閣管處齊聲呼籲，登山安全沒有僥倖，「撤退也是一種勇氣的展現」。當天候不佳、裝備不足或身體感到不適時，果斷取消行程或延期，才是真正的自救之道。

請記住「山永遠都在，活著才有機會攀登高峰」，在低溫與冰雪面前，審慎評估體能，備齊頭燈、地圖與足夠食物，才能確保平安下山。