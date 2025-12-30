元旦強烈冷氣團殺到！「最凍時段」低溫下探6度 跨年恐在雨中度過

記者柯美儀／台北報導

未來一週氣溫趨勢。（圖／氣象署提供）

今明（30、31）日受東北季風影響，各地雲量偏多、迎風面有降雨。中央氣象署指出，元旦將有一波強烈大陸冷氣團南下，預計自週五（2日）至週日（4日）清晨影響台灣，北部、中部地區下探至10度，週日白天短暫回溫，下週一（5日）又有一波冷空氣南下，氣溫再度下滑。

氣象署科長林伯東說明，元旦將有一波強烈大陸冷氣團南下，冷空氣預計自週五至週日影響台灣，最冷時段落在週五至週六清晨，屆時北北基、宜蘭低溫約10度、中部10度、南部及花東約12至14度，北部、東北部近山區可能下探6至10度，中部以北平地、嘉南及彰化以南近山區約10至12度。元旦晚間至週五清晨，中部、北部及東北部1500公尺以上高山可能降雪。

林伯東表示，週日白天起，隨高壓東移、風向轉偏東，氣溫略為回升，不過，下週一蒙古、華北地區又有另一波冷空氣再度南下，強度略弱於前一波，北部低溫仍可能降至14度左右。

未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨方面，林伯東指出，即日起至週四（1日）水氣偏多，迎風面的基隆北海岸、宜蘭及桃園以北降雨明顯，其中基隆北海岸與宜蘭地區不排除出現大雨。週五（2日）起強烈大陸冷氣團影響，轉為乾冷型態，北部與東半部降雨趨緩；但下週一（5日）另一波冷空氣搭配水氣，北部及東半部再度成為迎風面，降雨有再增加的機會。

