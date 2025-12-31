元旦很冷！強烈冷氣團發威下探12℃ 專家：下周不排除有寒流

元旦冷颼颼，民眾在清晨不畏低溫前往總統府參加升旗典禮。廖瑞禮攝



今天是2026年元旦，強烈冷氣團來襲，北部氣溫逐漸下降，晚上低溫約12至14℃，其他地區晚上氣溫也下降，這波冷空氣將持續到周日；氣象專家吳德榮指出，下周一又有冷空氣南下，下周三到周六清晨將創入冬最低溫，有機會成為首波寒流。

東北季風影響，中央氣象署發布豪雨特報，今天（1/1）基隆北海岸有局部大雨或豪雨，新北、宜蘭地區及台北山區有局部大雨發生的機率，山區慎防坍方及落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

溫度方面，氣象署表示，今天白天北台灣台灣高溫約16、17℃，，中部及花東高溫約21至24℃，南部高溫約25至26℃，晚上中部以北及宜蘭低溫約13至14℃，南部及花東低溫約15至17度。

天氣方面，今天桃園以北及東半部降雨機率高，基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生機率，竹苗地區、恆春半島及中南部山區也有零星短暫雨，中南部平地為多雲天氣。

2026.01.01清晨各地天氣概況。氣象署提供

明天至下周日清晨，受到強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，桃園以北、東北部地區有短暫雨，東部、東南部及恆春半島有局部短暫雨，竹苗及中部山區有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。下周日白天起強烈大陸冷氣團稍減弱，各地氣溫回升，苗栗以南日夜溫差大。

下周一將有另一波大陸冷氣團南下，預計持續影響至下周三，北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天本島平地最低溫出現在台南楠西，僅13.1℃，各地區平地最低氣溫約在13至15度。

吳德榮表示，今晨除台灣南端外、各地雲量多，降水回波仍以迎風面較多，桃園以北明顯降雨，花蓮、新竹零星。今起強冷空氣逐漸南下，氣溫漸降，北台愈晚愈寒冷；北部、東北部局部短暫降雨，有局部較大雨勢，花東有零星降雨的機率。中南部多雲時晴、白天轉涼晚偏冷。北部17降至10℃，中部11至24℃、南部13至26℃、東部12至26℃。

明天至周日清晨，入冬最強冷空氣籠罩，為首波「強烈大陸冷氣團」的機率最高，台北測站約降至11℃，本島將出現7℃以下的平地最低氣溫，天氣寒冷，要注意保暖、絕不可小覷。明日迎風面北部、東北部有局部短暫雨，花東有零星飄雨的機率，背風面晴時多雲；北東濕冷、中南乾冷。周六、下周日各地轉晴朗乾冷，周六東半部偶有零星飄雨的機率。

吳德榮說，這波冷空氣比上波強，零度（雪）線高度約降至1500公尺，但高空水氣條件較差，1500公尺以上高山（太平、合歡、雪山⋯⋯等）有一些零星、少量飄雪的機率。

吳德榮提醒，下周日白天起至周一上午、冷空氣減弱，白天晴朗舒適、早晚冷。下周一下午至周二晨下波冷空氣前緣快速掃過、迎風面轉有局部短暫雨。下周二白天起再轉晴冷，不遜於上波的「強冷空氣」緊接南下，又有明顯的「輻射冷卻」加成，下周三至周六的清晨將創入冬最低溫，並有成為首波寒流的機率。但歐（ECMWF）、美（GFS）的傳統動力模式或AI模式，模擬的強度與時間，仍有不小差異，且持續調整；宜再觀察，下定論略嫌早。

