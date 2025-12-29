元旦後冷氣團來襲！全台氣溫暴跌 連凍3天探11℃

今日各地氣溫短暫回升，但週五（2日）至週六（3日）將有冷氣團南下影響。（圖／翻攝自中央氣象署臉書）





厚衣服又得拿出來了！中央氣象署指出，今（29）日各地氣溫短暫回升，但自明日起至元旦，東北季風逐漸增強，2日至3日將有冷氣團南下影響，各地氣溫將明顯下降。預估台南以北及宜蘭地區低溫普遍落在11至14度，局部地區不排除降至10度以下。

中央氣象署表示，今日北部及東部雲量偏多，局部地區有降雨機率，其中基隆北海岸、宜蘭及雙北山區易出現降雨，並有局部較大雨勢的可能；桃園以北、花東地區及竹苗山區亦有零星短暫雨，外出建議攜帶雨具。中南部則以多雲到晴為主，早晚偏涼，日夜溫差明顯。

中央氣象署指出，明日清晨西半部有局部霧或低雲，隨著東北季風增強，新竹以北及東北部地區有短暫降雨，苗栗、花東及恆春半島亦有零星降雨機率；中南部維持多雲到晴的天氣型態，但日夜溫差仍大，清晨行車須多加注意。

元旦後冷氣團接力

關於元旦後的天氣，中央氣象署表示，週五（2日）至週六（3日）冷氣團接力影響，各地氣溫進一步下降，台南以北及宜蘭低溫普遍下探11至14度，局部地區可能低於10度，花東及高屏地區低溫約14至16度，寒冷感受相當明顯，提醒民眾做好保暖準備。

此外，氣氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也分享歐洲模式1月2日夜間溫度分布，指出隨著北方冷高壓減弱東移，冷空氣將逐漸減少、氣溫回升，但下一波冷空氣預計於週三（31日）跨年夜抵達，週五至週日（4日）不排除達到強烈冷氣團等級。

中央氣象署也提醒跨年夜天氣狀況，受東北季風影響，迎風面的北部及東部地區雲多、局部有雨，觀賞曙光需視天氣狀況而定，體感濕涼，戶外跨年活動建議穿著防風防水外套；背風面的中南部天氣相對穩定，但日夜溫差仍大，夜間外出務必攜帶外套以免著涼。此外，沿海風浪將逐漸增大，海邊活動及搭船行程須注意安全並留意船班資訊。

