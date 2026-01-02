元旦後冷氣團再度來襲 落實4招護心過冬

2026年新年到冷氣團接連報到，寒冷的冬季氣候使各地氣溫偏低，國民健康署沈靜芬署長提醒，心血管疾病患者、高齡長者及三高族群更應採取正確的抗寒方式，特別是頭頸與四肢的保暖，以防範低溫帶來的健康影響。

掌握4項健康生活習慣 降低慢性病發生風險

氣溫驟降時，血管會自然收縮、血壓上升，若慢性病控制不佳，容易增加心血管急性發作風險。低溫防護不只是注意保暖，慢性病防治更是重要關鍵，心臟病與中風等心血管疾病的主要危險因子包括缺乏規律運動、不健康飲食所引起的三高（高血壓、高血糖及高血脂）、過重或肥胖、吸菸等問題。國民健康署調查顯示，20歲以上三高異常國人約有4至7成不自知，造成民眾不及改變行為或進行治療，導致心臟病、中風或其他三高慢性病的發生。為此，國民健康署提供4項建議，呼籲民眾在天冷時同步做好保暖與健康管理：

定期健檢控制三高：國民健康署提供成人預防保健服務，30歲以上民眾都可參與，協助民眾定期健檢掌握自身的健康數據，並持續監控自身三高數據，建議血壓值≦120/80 mmHg、血糖值空腹血糖標準為70-99 mg/dL，血脂部分，低密度酯蛋白膽固醇(LDL-C)，無併發症的一般民眾應<130 mg/dl，若數值超過建議標準值持續監控而未改善，建議進一步諮詢醫療人員。

科學算病知風險：國民健康署建置「科學算病館」，將健檢三高數據變成可預測的罹病風險，了解未來10年內罹患冠心病、腦中風、糖尿病、高血壓、心血管不良事件風險，提早調整生活習慣、預防疾病發生。

健康飲食，減少心血管負擔：遵循「三低一高 (少油、少鹽、少糖及高纖) 」飲食原則，避免因過節聚餐暴飲暴食，維持均衡營養。

規律運動：每週累積150分鐘的中度身體活動，例如:快走、慢走、騎自行車、多爬樓梯少搭電梯。

留意心臟病症狀或中風徵兆

民眾如發現自己或親友出現以下狀況應立即就醫，把握黃金治療期：

心臟病症狀：出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈、暈厥等症狀。中風徵兆：無法完成「微笑、舉手、說你好」任一個動作。冷氣團報到氣溫驟降！冬季保暖不可少

國民健康署沈靜芬署長提醒，寒流期間民眾可多留意家中長輩的保暖狀況，確認長輩是否穿戴帽子、口罩、圍巾、手套及襪子等禦寒用品，與家人一同做好保暖措施，迎向溫暖又健康的新年！

資料來源：衛福部