元旦後冷氣團強勢接棒！氣象署示警「2天」低溫恐探個位數：各地很有感

生活中心／黃依婷報導

今（28）日清晨溫度仍偏低，各地低溫約12至17度，白天高溫略回升，北部及宜蘭18至20度，中南部及花東約23至25度，桃園以北、花蓮地區及中部以北山區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭地區雨勢較為明顯。中央氣象署也示警「東北季風陪倒數，元旦夜後『冷氣團』強勢接棒」。

氣象署粉專「報天氣 - 中央氣象署」發文，跨年週的天氣重點，明日先回溫，下週二到下週四東北季風漸增強，下週五、下週六冷氣團影響，全臺注意保暖，北東先濕涼、後轉冷，中南部天氣大致穩定、日夜溫差大，離島地區預估跨年前後風浪大，搭船要留意船班資訊。

廣告 廣告

「報天氣 - 中央氣象署」提到，下週一基隆北海岸、宜蘭、雙北山區易有雨，且有局部大雨機率，桃園以北、花東地區、竹苗山區也有局部短暫雨，中南部多雲到晴為主，但清晨容易有霧或低雲，下週二新竹以北、東北部有短暫雨，苗栗、花東、恆春偶有局部雨，中南部依然多雲到晴為主，日夜溫差較大。

「報天氣 - 中央氣象署」表示，跨年天氣迎風面雲多局部有雨，看曙光要碰運氣，背風面氣相對穩定，但要注意日夜溫差偏大；下週五到下週六又會有冬天的感覺，冷氣團報到，各地氣溫將明顯下降，下週五、下週六臺南以北、宜蘭低溫普遍下探 11到14度，局部地區可能低於10度，花東高屏低溫約14到16度，各地都會冷得很有感。

更多三立新聞網報導

靠8招擁3000萬身家！79歲節儉阿公「勸世撇步」曝光

傳乘客攜槍進關西機場！外交部澄清非國人 長榮稱「是紀念子彈」

跨年夜天氣急轉直下！元旦冷空氣「強度達顛峰」 這2地迎曙光最佳

翁曉玲堂哥勸「回頭是岸」！揭她家族本省菁英背景

