元旦後冷空氣接力！挑戰首波「強烈冷氣團」 最低溫只剩個位數

生活中心／張尚辰報導

觀氣象看天氣表示，元旦隔天將會再出現一波冷空氣。（圖／翻攝自觀氣象看天氣臉書）

第二波冷氣團對台灣的影響告一段落，不過，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，元旦隔天（2日）將出現另一波冷空氣，此波強度大概可達強烈冷氣團，恐出現9至10度的低溫，且1月6日還會再有一波類似規模的冷空氣。

「觀氣象看天氣」今（29）日在臉書發文指出，今日至跨年夜尚未看到顯著冷空氣南下的訊號，但北部仍會有持續性降雨。下一波冷空氣大約在元旦隔天出現，根據歐美模式最新資料顯示，此波冷空氣強度大概會達到強烈冷氣團標準。

「觀氣象看天氣」表示，歐、美AI模式認為，此波冷空氣將會帶來9至10度的低溫，預計會持續一段時間，不過仍有變數。另外，1月6日又會有一波類似的冷空氣遞補。好消息是，此波目前看來屬於「乾冷型態」，北部多日的降雨，有望在1月3日稍微趨緩。

