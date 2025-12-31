元旦後急凍！北台灣最冷下探9度 7招護心抗寒

（示意圖／劉耿豪攝）

跨年夜下雨又低溫，據中央氣象署最新預報，2026年元旦（1月1日）起冷空氣將一波波南下，強度持續增強，全台恐迎來入冬首波「強烈大陸冷氣團」，不排除達到寒流等級。台北市衛生局提醒民眾掌握7招防寒要點，局長黃建華提醒，民眾外出應特別加強頭頸部與四肢末端保暖。

中央氣象署資料顯示，自2026年元旦起一波又一波冷空氣襲來，預估1月2日至4日清晨為最冷時段，北部低溫可能下探9度，日夜溫差明顯。台北市衛生局今日（12月31日）指出，氣溫逐漸下降，跨年和元旦清晨都有活動，民眾外出更該加強保暖措施，提出「低溫保健7招」，確保個人健康與安全。

北市衛生局長黃建華則提醒，低溫容易誘發心血管等急症，外出時應特別注意頭頸部與手腳等末端部位保暖，年長者及慢性病、心血管疾病患者等高風險族群，更應加強自我防護。

北市衛生局強調，寒冷期間如出現不適症狀應儘速就醫，相關保健資訊可至北市衛生局官網查詢，或撥打1999市民熱線或洽詢台北市十二區健康服務中心。

【低溫保健7招】

1.保暖：外出時帽子、口罩、手套及保暖衣物不可少，特別注意頭頸部及四肢末端的溫控。

2.暖身：剛起床後的活動勿過於急促；先補充溫開水；身體活動以溫和漸進方式慢慢增加。

3.避免大吃大喝及情緒起伏太大：勤喝溫開水、多攝取蔬果等高纖食物、節制飲酒，避免突然用力、緊張、興奮、突然的激烈運動等。

4.避免飯後或喝酒後立即泡澡：避免於飯後或飲酒後立即泡湯或洗澡。泡湯溫度勿超過40度，飯後2小時後再進行為宜！

5.避開高風險時段運動：避開酷寒與早晚的高風險時段運動，避免在寒冬大清早外出運動，用餐後應至少隔1個小時待食物消化後再運動。

6.妥善控制病情，規律服藥：規律服藥、定期回診；戒菸、控制體重、均衡飲食、規律運動。

7.外出要隨身帶著病歷卡與緊急用藥：外出要隨身帶著病歷卡與緊急用藥，如醫師有開給緊急備用藥品，應隨身攜帶。

