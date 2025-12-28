元旦後恐一路冷10天！氣象專家示警「這3天」降溫最顯著…跨年天氣曝光

元旦後可能將進入長期冷空氣趨勢。圖／資料照

中央氣象署指出，本週冷氣團減弱，28、29日北部及東北部氣溫回升，各地早晚天氣仍較涼，但30、31日東北季風再增強，北台灣會轉濕涼。氣象專家說明，跨年夜仍偏涼有雨，31日晚起冷空氣南下，元旦後恐迎來長時間的強冷空氣，1月上旬偏冷，但是否達到寒流等級則仍待持續觀察。

本週天氣如何？

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」專欄指出，根據28日清晨觀測資料顯示，全台各地雲量仍偏多，迎風面降雨回波持續消長，其中大台北東側與宜蘭地區降雨情形明顯。根據最新歐洲中期預報中心（ECMWF）27日晚間8時的模式模擬顯示，影響台灣的冷氣團已開始減弱，各地氣溫逐步回升。

吳德榮指出，今日白天氣溫分布呈現「北部偏涼、南部舒適偏熱」，各地早晚仍有涼意；天氣方面，西半部以多雲到晴為主，大台北東側與宜蘭有局部短暫雨，花蓮、台東則偶有零星降雨。各地氣溫區間為北部14至21度、中部12至25度、南部13至26度、東部14至24度。

另外，最新模式模擬顯示，全台29日大多為晴朗天氣，氣溫持續回升，北部體感舒適、南部略顯偏熱，但早晚時段仍偏涼，北海岸及東半部地區仍有零星降雨的機率。

進入週二、週三（30、31日）時，東北季風將再度略為增強。吳德榮指出，北台灣雲量將逐日增加，局部短暫降雨的機率也隨之提高，白天氣溫略有下降；其他地區則維持晴朗穩定。

氣象粉專「氣象報馬仔」也提醒，明、後兩日持續受東北季風影響，迎風面的北部與東北部地區，從今晚起至週一，將維持陰雨天氣型態，尤其新北沿海與基隆、宜蘭地區，降雨時間較長，部分地區不排除出現較大雨勢，提醒民眾外出攜帶雨具並注意保暖。

跨年夜、和元旦天氣如何？

氣象報馬仔指出，跨年夜當晚台灣仍受東北季風影響，北部及東北部地區仍有局部降雨，整體體感偏涼；其餘地區則為多雲到晴的天氣，中南部日夜溫差較大。另外，氣象報馬仔說明，下一波冷空氣預計於31日晚間開始影響台灣，雖然當晚冷空氣強度不算強，但在輻射冷卻效應作用下，中南部夜間氣溫仍會偏低，民眾外出跨年需留意保暖。

氣象報馬仔也指出，1月1日至2日晚間，冷空氣有逐漸往南推進的跡象，不排除後續強度進一步增強，達到大陸冷氣團等級的可能性。

元旦後進入長期冷空氣趨勢？

氣象專家林得恩則在粉專「林老師氣象站」指出，雖然1月1日白天起氣溫將短暫緩慢回升，但至2日下半天後氣溫又會再度下滑。若與氣候平均值相比，1月2日之後至1月10日，逐日氣溫都偏低，尤其1月6日至8日是降溫最顯著、幅度最劇烈的時段。整體而言，2026年元旦過後，可能有一波至少10天或以上的強冷空氣南下，強度甚至有機會達到寒流等級，需特別追蹤關注。

另外，吳德榮也指出，歐洲模式（ECMWF）與美國模式（GFS）的傳統動力模擬都顯示，冷空氣在1月4日後減弱，又在6日將有另一波冷空氣接近；但歐、美的AI模式則將2日與6日的2波冷空氣模擬為同1整股，冷空氣更強、氣溫降得更低。由於目前各項模擬仍是高度不確定，至於是什麼等級的冷空氣，則仍需持續觀察。

什麼是「0度線接觸台灣」？

前中央氣象局長鄭明典在臉書上發文說明，冬季低溫預報中所謂的「0度線接觸台灣」，通常是指850百帕高度的等溫線，由於地面溫度預報容易出現系統性偏差，因此氣象上常以850百帕溫度推估地面氣溫。一般情況下，若850百帕0度線接觸台灣陸地，台北地面氣溫有很高機率降至10度以下。

鄭明典在文中說明箇中原因，這是因為冬季冷空氣出海後，由於海溫高，混合層高度通常高於850百帕，混合層如果飽和，例如正在下雨，則接近海平面的地面氣溫，以台北站氣溫為例，則會是850百帕溫度「+8度」；如果混合層很乾，則會是「+12度」，但大多都在「+8至+10度」之間。

不過，鄭明典也指出，近年台北市氣溫往往比周邊地區高出1至2度，因此「850百帕0度線接觸台灣」逐漸變成「有強烈大陸冷氣團可能」的意思，而非必然達到寒流等級。鄭明典強調，模式顯示1月2日晚間出現此情境的一致性相當高，具有一定參考價值。



