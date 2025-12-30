元旦後更冷！鄭明典一圖示警：不排除「寒流」可能性

生活中心／陳慈鈴報導

強烈大陸冷氣團即將來襲，提醒民眾做好禦寒準備。（示意圖／資料照）

氣象署表示，今（30）日受到東北季風稍增強影響，北部氣溫稍下降，北臺灣高溫約20至21度，感受稍濕涼，中部及宜蘭約23、24度，感受較舒適，其他地區高溫約25至28度，不過各地早晚仍較涼，低溫約15至18度，中南部及台東日夜溫差大，請適時增添衣物。隨著2026跨年即將到來，天氣變化持續受矚。對此，前中央氣象局長鄭明典PO出一圖示警，「不排除『寒流』的可能性！」

「氣象署反映低溫了！」鄭明典於臉書表示，元月2到3日，「強烈大陸冷氣團」等級，考慮誤差，這樣的預報（低溫11度）表示不排除「寒流」的可能性！從他PO出的圖片可以看到，1月2日晚間台北市的預測溫度顯示，11到12度，其中連江縣更是降到8到9度。

廣告 廣告

鄭明典PO出一圖示警，不排除「寒流」襲台的可能性。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

鄭明典說明，根據以前的經驗，台北7度以下會有顯著寒害，但是11度以下就可能出現零星災情，所以低溫特報以11度為標準。低溫天氣醞釀中，提醒注意！

氣象署提醒，2日至4日清晨強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，4日白天起強烈大陸冷氣團稍減弱，各地氣溫回升，新竹以南日夜溫差大；2日桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，竹苗地區及中部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，3日、4日各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。5日仍受大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，苗栗以南日夜溫差大；桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

更多三立新聞網報導

最高1千萬！6張發票沒人領「消費明細、金額曝光」 錯過1／5充公

曹西平猝逝「最後警世曝光」！網灌爆臉書淚喊：快起來罵醜八怪

黃國昌表態參選新北市長！他大膽預言2年內政治謀算 1句話嗆爆

發錢了！「普發5000元」資格曝光 3.2萬人農曆年前多領1包

