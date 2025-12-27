元旦後迎強冷空氣「恐達寒流等級」 專家：明年1月上旬天天涼冷

明年元旦起持續有冷空氣南下，提醒民眾注意保暖。（示意圖／黃耀徵攝）

今天（28日）清晨溫度仍偏低，各地低溫約12至17度，白天高溫回升，北部及宜蘭19至22度，中南部及花東約23至25度，中南部日夜溫差大。氣象專家吳德榮指出，明年元旦起另一波冷空氣開始南下，週五、六冷空氣有挑戰入冬首波「強烈大陸冷氣團」的機率；氣象專家林得恩則提醒，元旦過後強冷空氣南下，維持時間至少10天或以上，強度也有機會達寒流等級。

氣象專家吳德榮「氣象應用推廣基金會」專欄「洩天機教室」撰文道，今晨截至5時22分，本島縣市平地最低氣溫依序為：雲林（古坑鄉）12.3度、新竹（關西鎮）12.6度，各地區平地最低氣溫約在12至14度。

吳德榮說，今晨觀測資料顯示，各地雲量仍多，迎風面回波消長，大台北東側、宜蘭明顯降雨。最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日冷氣團減弱，氣溫漸升，白天北微涼、南舒適微熱，各地早晚偏涼；西半部多雲時晴，大台北東側、宜蘭有局部短暫雨，花、東偶零星降雨。各地區氣溫如下：北部14至21度、中部12至25度、南部13至26度、東部14至24度。

吳德榮表示，明天（29日）各地大多晴朗，氣溫續升，北舒適南微熱、早晚涼，北海岸及東半部偶有零星降雨的機率；週二、三（30、31日）東北季風略增強，北台灣雲量逐日漸增，局部短暫降雨的機率、逐日提高，白天氣溫略降，其他各地晴朗穩定，舒適微熱。

吳德榮提到，週四（1月1日）起另一波冷空氣開始南下，北部、東半部轉有局部短暫雨。週五、六（1月2、3日）冷空氣續南下，有達「大陸冷氣團」、並挑戰入冬首波「強烈大陸冷氣團」的機率。歐（ECMWF）、美（GFS）傳統的動力模式模擬，1月4日起冷空氣減弱、6日有另一股冷空氣抵達；而歐、美的AI模式則將1月2日及6日，兩股冷空氣模擬成1整股，冷空氣更強、氣溫降得更低。

吳德榮提醒，目前各種模擬「不確定性」都很大、且持續調整，究竟屆時是什麼等級的冷空氣？宜再觀察，勿驟下定論。

氣象專家林得恩則在臉書粉專「林老師氣象站」發文表示，「2026年1月上旬，幾乎天天都是涼冷！」根據中央氣象署系集模式最新對溫度指標的預測趨勢來看，未來2週，計有2波溫度上下震盪現象。

林得恩指出，週一受東北季風增強影響，溫度開始小幅下降，導致跨年夜及元旦清晨氣溫都是偏涼冷。明年1月1日（週四）白天起，溫度開始緩慢回升；至1月2日（週五）下半天後，氣溫再度下滑。此後一路到1月10日，若與氣候平均值相比的話，逐日氣溫都是偏低的；尤其是1月6日至8日期間，降溫最為顯著，降幅最為劇烈。

林得恩強調，整體來看，2026元旦過後，強冷空氣開始南下，不但維持時間較長（至少10天或以上）；強度也有機會達寒流等級，需要特別追蹤關注。

