元旦後首個行程 探視長輩 總統籲審預算推長照3.0

立法院遲未審查115年度中央政府總預算，賴清德總統元旦後首個行程，2日前往宜蘭參訪長照機構時表示，倘預算未通過，今年「長照3.0」就無法如期推動，呼籲「不看僧面看佛面」，避免影響長輩們的權益。在野立委則指出，鑰匙在賴清德總統的手上，只要依法編列軍人加薪及退休警消所得替代率預算，總預算案審查的大門就打開了。

賴清德昨天參訪「天主教耕莘健康管理專科學校附設宜蘭縣私立勁好園綜合長照機構」提到，政府特別重視人口老化的社會問題，目前台灣65歲以上長輩占整體社會大約為19.99％，將到達世界衛生組織定義的「超高齡社會」門檻。

廣告 廣告

前總統蔡英文上任提出「長照2.0」政策，賴清德表示，今年政府將進一步推動「長照3.0」政策，批預算提高到1200億元，結合地方政府以及民間機構，共同面對高齡化的挑戰。

賴清德並強調，長照政策推動應不分黨派，政府也將全力支持地方的需求，讓長照服務做得更好。

賴清德重申，「長照3.0」將加強對長輩的照顧，但是如果預算未通過，就無法如期推動；將請行政院與立法院好好商量，也呼籲立法院早日審議今年度的中央政府總預算，不要影響長輩們的權益。

賴清德表示，「俗語說，不看僧面看佛面」，應該要尊重長輩，讓預算可以早日通過，讓政府有更大力量、更多經費來照顧大家。

對此，國民黨立委王鴻薇表示，總預算案過關的鑰匙就在賴總統的手上，只要把現役軍人加薪案以及退休警消的所得替代率編入預算，總預算案的大門就打開了。

民眾黨立委陳昭姿也表示，立委們贊同通過總預算案非常重要，賴總統若真認為行政院應積極與立法院溝通，就該要求行政院執行三讀通過的法案。