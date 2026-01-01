元旦心碎！日劇女神長澤雅美宣布結婚 老公「竟是那個男人」

[FTNN新聞網]記者薛明峻／綜合報導

以電影《在世界的中心呼喊愛情》、《淚光閃閃》及日劇《信用詐欺師JP》而知名的日本38歲女星長澤雅美，在2026新年第一天宣布喜訊，透露與43歲電影導演福永壯志步入婚姻。她在聲明中放閃指出，「我們將相互扶持，珍惜每一天的生活，踏實地一步步走過今後的人生旅程。」

演出《信用詐欺師JP》等知名日劇的日本女星長澤雅美今日宣布已登記結婚。（圖／富士電視台）

長澤雅美今日透過經紀公司東寶藝能宣布婚訊，聲明中表示：「致所有支持我的朋友們，非常抱歉以私事打擾大家，在此向大家報告，我已與電影導演福永壯志先生完成結婚登記。我們將相互扶持，珍惜每一天的生活，踏實地一步步走過今後的人生旅程。雖仍是未臻成熟的兩人，若能繼續獲得各位溫暖的守護，我不勝感激。」

長澤雅美的代表作還包括《水手服與機關槍》、《求婚大作戰》、《草食男之桃花期》、《海街日記》等，是許多日本男性心中的夢中情人，如今宣布婚訊讓許多粉絲心碎。

她的老公福永壯志畢業於紐約市立大學布魯克林學院電影學系，首部長片《リベリアの白い血》（Out of My Hand）在65屆柏林國際電影節全景單元首映，並榮獲2015年洛杉磯影展美國劇情片獎。他同年也在聖地牙哥亞洲電影節上，榮獲喬治·C·林新銳導演獎。



