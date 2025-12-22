元旦必朝聖！ABAO阿爆不插電 × 維也納愛樂全球直播 音樂盛宴開跑

▲歌手ABAO阿爆（阿仍仍）(後排中)，將和一群傑出原民音樂家，以不插電形式在2026年元旦演出。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】迎接2026新年，衛武營元旦將帶來多元音樂盛宴：下午由金曲獎得主ABAO阿爆（阿仍仍）首度不插電演出《Nanguaq美好之音》，晚上則有連續18年全球直播的「維也納愛樂新年音樂會」，帶領民眾在天籟之聲中迎接新年。

元旦當日下午14:30，金曲獎得主ABAO阿爆（阿仍仍）將在衛武營音樂廳舉行首場不插電音樂會《Nanguaq美好之音》。演出以純粹樂器與人聲交織，呈現溫暖真摯的音樂風貌，歌單涵蓋阿爆母語創作曲改編、多族傳統古謠吟唱，以及青年原住民的新銳母語創作，強調「原住民的音樂就是一起的音樂」。此次音樂會特別邀請排灣族、魯凱族、阿美族、布農族與卑南族青年音樂人同台演出，展現原住民音樂的多樣性及族群間的互助與共鳴精神。

▲2026維也納愛樂新年音樂會亞尼克．聶澤－賽金(Yannick Nézet-Séguin)。

音樂會由阿根廷爵士鋼琴家Musa明馬丁擔任音樂總監，他將與阿美／排灣族全能音樂家葉俊麟、魯凱族吉他手Ukusane杜志豪組成三人編制樂隊，融合不同族群音樂基因，創造獨特聲響美學。另有五位原民歌手Arase 阿拉斯、Kivi、Makav真愛、Dremedreman曾妮、R.fu組成的吟唱歌隊，透過最純粹的聲音，帶給觀眾深刻而溫暖的音樂體驗。

晚間18:00，衛武營戶外劇場將連續第18年舉辦「維也納愛樂新年音樂會—全球衛星直播」，由陳啟川先生文教基金會及瑞儀光電支持。本次音樂會首次由紐約大都會歌劇院音樂總監、費城交響樂團音樂總監亞尼克．聶澤－賽金指揮，帶領維也納愛樂演出。作為古典樂壇頂尖樂團之一，維也納愛樂新年音樂會自1939年舉辦至今，已成為全球樂迷迎接新年的重要傳統。曲目以史特勞斯家族作品為主，〈藍色多瑙河〉與〈拉德茨基進行曲〉更是固定曲目，其中〈拉德茨基進行曲〉演奏時全場觀眾拍手，營造濃厚的儀式感。

▲維也納愛樂2025年新年音樂會資料照。（圖╱攝影 Dieter Nagl.JPG提供）

此外，16:00起，衛武營戶外劇場特別邀請成立20週年的絲竹空爵士樂團進行暖場演出。樂團將以西方爵士與東方國樂碰撞，呈現嶄新的樂音感受，為晚間維也納愛樂音樂會暖身。衛武營邀請民眾元旦當天親臨現場，感受從原住民音樂到國際古典樂的多元魅力，在天籟之聲中迎向嶄新的2026年。更多節目資訊，請至衛武營官網查詢：www.npac-weiwuying.org。（圖╱衛武營國家藝術文化中心提供）