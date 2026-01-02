元旦悲劇！他跨年完酒駕撞死清潔隊員 企圖潛逃出境「忘記護照」遭羈押

24歲嚴姓男子從後方高速追撞一名正在停等紅燈的57歲毛姓台北市清潔隊員。（翻攝畫面）

2026年元旦清晨，新北市淡水區發生一起令人震驚的酒駕肇逃命案。1名在淡水知名海鮮餐廳擔任外場人員的24歲嚴姓男子，跨年夜與親友飲酒狂歡後，執意駕車載著弟弟與友人返家，卻在行經淡水中正路與真理街口時，由後方高速追撞一名正在停等紅燈的57歲毛姓台北市清潔隊員。毛男遭受劇烈撞擊當場倒地不起，嚴男卻未停車察看，反而猛踩油門加速逃離現場。

不幸身亡的毛姓清潔隊員，元旦當日仍盡忠職守準備前往上班，卻在清晨5時37分左右慘遭橫禍。直到淡水警分局巡邏員警路過發現倒臥路面的毛男，才緊急將其送往淡水馬偕醫院搶救。遺憾的是，毛男仍因傷勢過重，清晨6時45分宣告不治。

警方案發後立即展開追查，透過監視器鎖定肇事車輛，並在淡水新民街一處社區地下停車場尋獲該部白色轎車。車主杜姓女子向警方表示，車輛是在跨年夜被兒子嚴男開走。

警方調查發現，嚴男在肇事後不僅沒有自首，反而先將車輛停回社區，隨即匆忙返家收拾行李，搭乘計程車直奔桃園國際機場企圖出境潛逃，所幸嚴男在慌亂之中忘記攜帶護照無法辦理登機，加上警方聯繫家屬強力策動勸說，嚴男眼見法網難逃，才於當天下午返回淡水投案。

嚴男肇事後不僅沒有自首，反而搭乘計程車直奔桃園國際機場企圖出境潛逃。（翻攝畫面）

經抽血檢測，嚴男的酒測值換算為呼氣值高達0.29mg/L，且其肇逃企圖規避責任的行為引起社會憤慨。嚴男在偵訊時坦承酒後駕車，警方訊後依公共危險、過失致死及肇事逃逸等罪嫌，將其移送士林地檢署偵辦。檢察官複訊後認為嚴男涉嫌重大且有逃亡之虞，已正式向法院聲請羈押獲准。

此外，當時車上的嚴男弟弟及陳姓友人，因明知駕駛飲酒卻未勸阻且同車搭乘，警方也已依照《道路交通管理處罰條例》第35條第8項規定開單舉發，落實酒駕連坐處罰。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

