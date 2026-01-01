元旦悲劇！20多歲警員交班時沒出現 同事查看驚見他宿舍猝死

竹東警分局周姓員警1日被發現在宿舍猝死，確切死因則仍需釐清。（圖／翻攝竹東派出所臉書）

新竹縣竹東鎮1日驚傳警員猝死，竹東警分局20多歲周姓員警跨年夜在寢室過夜，1日交班時卻沒有出現，同事驚覺有意前往查看，發現他在宿舍失去生命跡象，連忙通知119，但救護人員趕抵時，周員已明顯死亡，確切死因則仍待進一步釐清。

據了解，周員跨年夜當晚仍正常執勤，因1日仍有勤務，他晚間9時許簽退後便返回竹東警分局宿舍休息，但他並沒有在正常上班時間出現，同仁前往寢室查看，這才發現他躺臥床上，已經沒有生命跡象。

同仁見狀連忙通知救護人員，但救護人員趕抵時，周員已明顯死亡，因而沒有送醫，警方初步研判，確認周員身上沒有外傷，預計2日報請檢方相驗，其確切死因則仍須釐清。

