元旦情侶曝光？D社不忍了 爆氣嗆「我回來了」宣布回歸網全暴動

記者林汝珊／台北報導

南韓媒體《Dispatch》過往都會在1月1日公開「元旦情侶」，成為全球粉絲關注焦點。不過自2022年起，D社便未再固定公布元旦情侶，如今D社突上傳影片，宣布「我回來了」，留言區立刻掀起暴動，湧入大量網友狂刷「元旦情侶」。

D社發文：「我回來了」。（圖／翻攝自Dispatch tiktok）

《Dispatch》官方 TikTok 近日公開一段影片，文案直接寫下：「你以為我結束了嗎？哈哈哈，那你就大錯特錯了，我回來了！（You think I’m done? Ha ha ha. You’re fu*kin wrong. I’m back!）」語氣相當挑釁，引起粉絲關注。

回顧過去，《Dispatch》曾曝光多組轟動演藝圈的情侶檔，包括 Rain 與金泰希、EXO 成員 KAI與 BLACKPINK Jennie、 玄彬、孫藝真情侶檔、IU 和李鐘碩等。而去年因「濟州航空空難事件」進入全國哀悼期，因而沒有公佈元旦情侶。

