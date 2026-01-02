「元旦情侶」獨放過HYBE？V、Jennie相戀到分手竟零報導 D社疑收封口費

娛樂中心／綜合報導

Jennie曾爆出與防彈少年團的V相戀甚至於有大量日常照。（圖／翻攝自Jennie IG）

南韓娛樂圈每逢元旦，最受矚目的焦點之一，莫過於韓國最八卦的《Dispatch》（D社）所公布的「元旦情侶」名單。多年以來，包括Rain與金泰希、玄彬與孫藝真，IU與李鐘碩，幾乎每一組都讓韓國新年第一天大震撼，也因為如此讓D社被封為「最強狗仔」。然而有網友發現一耐人尋味的現象，在四大經紀公司之中，唯獨HYBE旗下藝人，竟從未曾登上D社的戀情報導。

回顧過往名單，經紀公司SM、YG、JYP旗下藝人幾乎輪番上榜，包含潤娥、秀智、Kai、GD、Jennie等人，皆曾成為焦點。其中Jennie更曾先後與Kai、GD傳出緋聞，當時D社報導毫不手軟。不過令人意外的是，當Jennie在2022年爆出與BTS防彈少年團成員V（金泰亨）的戀情傳聞時，D社卻一反常態，始終保持沉默。

V、Jennie當時已經被拍到許多合照D社卻從未出手。（圖／翻攝自IG）

當年，網上大量流出疑似兩人私下約會的生活日常照與影片，包括巴黎街頭牽手畫面、住家門口的親密自拍，甚至還有在待機室互動的合照，話題延燒一年多。直到2023年底、V入伍前夕，才傳出兩人已低調分手，期間雙方皆未正面承認戀情。



然而，面對如此龐大的訊息量，D社卻從未出手，讓外界大感意外。如此反差也引發韓網熱議，不禁令人質疑D社是否對HYBE「特別禮遇」。有網友指出，BTS曾在2022年缺席多場年末的大型典禮，卻現身D社創社10週年的演唱會，引發更多揣測。甚至有傳言稱，HYBE與D社間可能存在某種默契「封口費」交易，讓旗下藝人的私生活不被曝光。

2023年V曾與BLACKPINK Jennie在巴黎街頭牽手被捕捉，另外還有合照親吻畫面（圖／翻攝自X）

對於這類說法，目前皆未獲證實，外界看法也呈現兩極。部分網友認為這反映娛樂產業的灰色地帶，不過也有人認為，若真能藉此保護藝人隱私，也無非是一種選擇。隨著D社近年的元旦情侶「連續從缺」，HYBE是否真的成為例外，讓娛樂圈持續被討論的未解之謎。

