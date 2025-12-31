元旦慢遊後壁 祈福走春欣賞季節限定大波斯菊花海美景

位於後壁泰安宮附近農田，大波斯菊正盛開，顏色繽紛的花海，是季節限定美景。（後壁公所提供）

記者陳佳伶／後壁報導

元旦假期民眾常安排外出踏青、後壁泰安宮附近農田，近三公頃大波斯菊正盛開，顏色繽紛的花海是季節限定的美景，後壁區長李至彬說，到後壁賞花結合參拜祈福、是小旅行的好選擇。

李至彬指出，後壁祈福賞花之旅，可從後壁旌忠廟揭開序幕，旌忠廟為地方重要信仰中心，香火鼎盛，平日即為居民心靈寄託所在；元旦期間前來參拜，祈求新的一年平安順遂。

接下來，可前往泰安宮周邊欣賞季節限定的大波斯菊花海；這片花海是泰安宮租用的休耕農田，面積近三公頃，大片波斯菊隨風搖曳，粉紅、粉紫的顏色，形成開闊又夢幻的農村景致，是元旦期間最吸睛的拍照亮點。

他提醒，大波斯菊花海屬季節限定景觀，邀請民眾把握假期，親自走進田野、感受自然之美，賞花之餘，不妨順遊泰安宮參拜祈福。

泰安宮後方有一座媽祖文化公園，空間開闊，結合綠地、步道與休憩設施。（後壁公所提供）

泰安宮香火綿延，同樣是在地居民重要的信仰中心之一，賞花後入廟參香，讓旅程在視覺

享受之外，也增添一份心靈安定與祝福。

泰安宮後方有一座媽祖文化公園，園區面積超過一公頃，空間開闊，結合綠地、步道與休憩設施，適合親子放電、長輩散步，或三五好友悠閒聊天；從花海的繽紛色彩，轉換到公園的舒適綠意，讓旅程節奏自然銜接，也為元旦假期畫下輕鬆愜意的句點。

李至彬說，後壁元旦旅遊路線兼具宗教文化、農村景觀與戶外休憩三大特色，不需長途奔波，可一次滿足祈福、賞花與遊憩需求，邀請民眾把握元旦假期，走進後壁，感受季節限定的花海風光，體驗純樸卻富含人情味的農村魅力，讓新的一年有溫暖、美好的開始。