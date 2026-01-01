元旦憾事！基隆田寮河婦人載浮載沉 救起已明顯死亡

基隆市田寮河今（1）日早上有民眾發現一名婦人在河面載浮載沉，立即通報警方。（圖／東森新聞）





2026年第一天發生憾事，基隆市田寮河今（1）日早上有民眾發現一名婦人在河面載浮載沉，警消動員搜救後已經找到人，但找到時已明顯死亡。

今日上午8時民眾發現田寮河河面有婦人載浮載沉，隨即通報警消，警消獲報後立即派遣仁愛及信二分隊趕赴現場，初步抵達田寮河面確認無人後，搜救人員出動橡皮艇沿著河道搜索，最終在約200公尺外的黑鳶廣場出海口方向尋獲婦人，不過被救起時已明顯死亡。

搜救人員出動橡皮艇沿著河道搜索。（圖／東森新聞）

死者身分與事發經過待警方進一步調查釐清

據悉，該名婦人目測年齡約在40至50歲之間，岸邊發現留有個人包包，且身上衣著完整，初步檢視外觀並無明顯外傷異樣。目前，死者身分、確切落水時間、事發經過以及詳細死因，仍有待警方進一步深入調查釐清。

廣告 廣告

岸邊發現留有個人包包。（圖／東森新聞）

輕生不能解決問題！東森新聞關心您

生命誠可貴，輕生不能解決問題

退一步想，可為生命找到出路！

珍愛生命，請撥打1925自殺防治安心專線

輕生防治諮詢安心專線：1925(依舊愛我)

張老師專線：1980

更多東森新聞報導

「咖啡界明日之星」 男大生跨年夜遭輾亡！媽悲痛無法認屍

高雄港嚴重車禍！女騎士遭聯結車輾過「腳掌分離」

台南驚傳砍人案！家屬PO文喊注意安全 警：工程糾紛引發

