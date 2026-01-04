元旦才宣布結婚！長澤雅美爆「承受極大恐懼」經紀公司怒發聲

長澤雅美宣布婚訊後遭到媒體爭相採訪。（圖／翻攝自長澤雅美IG）





日本38歲女星長澤雅美今年元旦宣布結婚喜訊，對象是大五歲的導演福永壯志，消息一出震驚日本娛樂圈，豈料，喜訊才剛宣布不到一週，長澤雅美經紀公司「東寶藝能」就於今（4）日發表一則聲明表示，媒體過度爭相採訪已侵害到長澤雅美及其家人隱私，並對長澤雅美本人造成嚴重精神負擔。

經紀公司「東寶藝能」在聲明中提到，關於長澤雅美在元旦宣布結婚喜訊一事，「因部分媒體出現過度取材的行為，已確認對本人及其家人、親友的隱私造成侵害，並導致當事人承受極大的精神負擔與恐懼。」

聲明同時也呼籲，「針對長澤本人、其伴侶，以及家人與相關人士的突然採訪與拜訪行為，懇請務必加以克制與避免。」並強調若今後再出現類似行為，將考慮採取必要措施，「為了今後能維持良好的合作關係，懇請各位持續給予理解與體諒，謹此拜託。」

事實上，長澤雅美出道多年，憑藉多部戲劇與電影累積極高人氣，如今無預警宣布結婚，對象還是大5歲的導演福永壯志，她也甜蜜寫下：「雖然我們仍是尚未成熟的兩個人，但若能繼續獲得各位溫暖的守護與祝福，將不勝感激。」讓不少粉絲相當好奇兩人何時默默交往並決定走向結婚。



