元旦才宣布閃婚！長澤雅美遭侵擾「承受巨大精神壓力」 經紀公司怒發聲

娛樂中心／綜合報導

日本38歲女星長澤雅美今年元旦宣布婚訊，對象則是43歲知名導演福永壯志，消息一出震撼日本娛樂圈。然而，喜訊公布不到一週，長澤雅美經紀公司「東寶藝能」今（4）日發表一篇聲明，表示日本部分媒體已侵害到長澤雅美的隱私，對她造成嚴重精神負擔。

長澤雅美承受極大精神負擔以及恐懼。（圖／翻攝自長澤雅美IG）

長澤雅美經紀公司今（4）日透過聲明指出，日本部分媒體嚴重侵犯到長澤雅美的隱私，聲明中提到，媒體的突襲採訪對長澤雅美及她身邊相關人士造成困擾以及恐懼，呼籲媒體應避免這類行為，經紀公司更強調，如果類似行為持續發生，公司將考慮採取必要措施，「為了今後能夠維持更良好的往來，懇請各位予以理解與配合。」

廣告 廣告

長澤雅美經紀公司「東寶藝能」聲明。（圖／翻攝自X）

長澤雅美出道多年，憑藉多部電視劇和電影作品累積高人氣，她的結婚消息一出，勢必讓不少男粉絲心碎，日媒也熱烈關注她與福永壯志的交往細節，但經紀公司東寶藝能發出聲明，正是在提醒媒體不要再過度挖掘長澤雅美的婚事。

更多三立新聞網報導

前AV天后不忍了！突爆「1個月拍25天」暗黑內幕 引退前痛到喊停

大S愛兒10歲了！「暴風抽高」直逼大人肩膀 緊黏馬筱梅遭直擊

48歲何妤玟不藏了！好姊妹牽線進軍電影圈 「超狂新身分」曝光

獨家／藝人砸錢偽造病歷！謝章穎談「閃兵風暴」一句話吐實：我沒錢

