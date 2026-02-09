元旦才曝輕生...「珉娥再曬燒傷照」 恐毀容崩潰

南韓女團AOA前成員權珉娥近日遭到醫療事故。（圖／翻攝自權珉娥 IG）





南韓女團AOA前成員權珉娥從2019年退團後，多次爆料在隊內被霸凌，今年元旦更自爆輕生未遂，引發了網友討論，隨後經紀公司Modenberry Kore也暫時將其社群帳號關閉。拿回帳號後，珉娥也恢復精神和大家互動，昨（8日）曬出燒傷傷口，透露自己醫美時候發生了醫療事故。

南韓女團AOA前成員權珉娥進行音波拉提療程，卻沒想到雙頰及頸部都遭到深層二度燒傷。（圖／翻攝自權珉娥 IG）

南韓女團AOA前成員權珉娥進行音波拉提療程，卻沒想到雙頰及頸部都遭到深層二度燒傷。（圖／翻攝自權珉娥 IG）

南韓女團AOA前成員權珉娥進行音波拉提療程，卻沒想到雙頰及頸部都遭到深層二度燒傷。（圖／翻攝自權珉娥 IG）

珉娥昨日在IG曬出了臉部兩側燒傷的照片，並在配文中解釋，自己1、2月接到很多工作，想要變得更漂亮而接受醫美療程，1月24日在舒眠麻醉下進行600條音波拉提療程，卻沒想到雙頰及頸部都遭到深層二度燒傷。

廣告 廣告

在醫療事故發生後，便感覺皮膚很想被撕裂般疼痛而大哭，照鏡子後發現皮膚因燒傷脫落、捲起並起了水泡，讓她感到絕望。另外，珉娥提及診所自己常去，但進行手術前都沒有給予簽署睡眠麻醉同意書、療程說明同意書等，卻得到了「因為2025年10月已簽過同意書，所以之後不需要每次再簽」的答案。

因為此事珉娥恐慌症發作，並被媽媽發現了傷勢，如今只能推遲或取消行程，並已經對診所起訴，無論是民事還是刑事訴訟，她都會以受害者身份參與。

東森娛樂關心您

不良行為，請勿模仿



【更多東森娛樂報導】

●夫妻回歸沒合體！「老高與小茉爆離婚」 婚姻關係全說了

●又失言！范瑋琪現身大S墳前「1句話」惹議

●3女1男畫面曝光！韓男星遭爆性交易 怒：被抹黑

