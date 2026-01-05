元旦才爆輕生未遂！珉娥IG突大動作清空 公司急發聲

珉娥IG帳號今（5）日突大動作清空。（圖／翻攝自珉娥IG）





南韓女團AOA前成員權珉娥（권민아)自2019年退團後，多次傳出精神狀況不穩定，本月1日她突爆出輕生未遂，事後又連發5篇文章痛訴童年悲傷過往，經紀公司也表示將針對珉娥遭到的惡名採取法律手段，豈料，珉娥IG帳號今（5）日無預警關閉，讓外界相當擔憂。對此，經紀公司也緊急發聲了。

珉娥1日先是在IG以「再見了，對不起」為題發佈長文，傾訴自己長期承受巨大精神痛苦，更暗示曾做出極端選擇，「如果再放著一點，今天真的就能遵守約定了，但突然聽到聲音，有人用力搖我。」最後在即將失去意識前被及時發現並獲救，並將該篇文章刪除。

接著珉娥又連續發布5篇文章，訴說自己童年遭到性侵、家暴的悲傷身世及在團體AOA遭遇霸凌的經歷，如今過了4天後，珉娥的IG帳號圖在5日遭到關閉，讓不少粉絲相當擔憂，對此，根據韓媒報導，珉娥經紀公司「Modenberry Korea」表示：「權珉娥目前與相關人員一同在家中休息。」

