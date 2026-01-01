元旦拋喜訊！台八女神許鈞鈞「宣布結婚了」 曬婚紗美照：成為更完整的自己

八點檔女星許鈞鈞，於1日凌晨在社群平台上公開結婚喜訊。（翻攝自臉書許鈞鈞Chun）

八點檔女星許鈞鈞，曾參與《戲說台灣》、《願望》等多部戲劇作品，被觀眾封為「台八女神」。她於1日凌晨在社群平台上公開結婚喜訊，感性道「2026，我成為人妻，也成為更完整的自己。」

許鈞鈞在貼文中寫道，2026年開始，她不僅是自己，也將成為「某個人的妻子」。她回顧自己的成長與努力，感謝一路支持她的粉絲，看見她站在舞台上、鏡頭前，在人生裡跌跌撞撞、努力學會愛與被愛，並表示「這一次，我選擇牽起一雙手，不是因為完美，而是因為篤定。」

她提到，未來的日子將會多一個身份，但不會少一份真心「依然會把溫柔留給世界，把熱愛留給夢想」，並把全部的勇氣，留給生活。貼文最後，她表示想大聲告訴全世界：「我結婚了。2026，我成為人妻，也成為更完整的自己。」粉絲也紛紛湧入留言祝福。

