元旦拋喜訊！香港男星古巨基 宣布再當爸

古巨基今（1）日元旦在臉書宣布喜獲二寶。（圖／翻攝自古巨基 Leo Ku 臉書）





古巨基今（1）日元旦在臉書宣布喜獲二寶，並附上孩子的小手照片，甜喊「這是一件非常感動的事」。

古巨基再當爸

古巨基在臉書發文分享「忘記從什麼時候開始，大兒子Kuson有好些時候都會跟我們說好想有個弟弟或妹妹」，因為和太太本身也有兄弟姊妹，古巨基了解長大成人後家中有同輩在，能有互相照應互相分擔的手足情真的很重要，表示「畢竟父母只能夠陪伴他們走過一段人生的路程，餘下的可能都是兄弟姊妹的相互陪伴」。

因此，二寶弟弟的到來，讓古巨基感到十分開心「這是對我、太太、Kuson來說，一件非常感動的事，感恩願望成真、Kuson和弟弟相親相愛，我會繼續做個好丈夫、好爸爸！」，粉絲們也紛紛留言獻上祝福。

