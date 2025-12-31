元旦放假一天「凍」起來！全台急凍下探 10 度 週末天氣轉好、冷空氣接力到 1 月中

2026 年元旦假期即將到來，但計畫出遊或追曙光的民眾可得注意保暖與降雨影響。天氣風險粉專PO圖提醒元旦至下週一的天氣：受強烈大陸冷氣團影響，1 月 1 日週四元旦當天呈現「南北兩樣情」，中北部與東部因雲量偏多且有局部短暫雨，見到新年第一道曙光的機率偏低；相對而言，台中以南及台東地區為晴到多雲，是迎接曙光的最佳首選。

天氣風險粉專PO圖提醒元旦至下週一的天氣。（圖/天氣風險提供）

元旦強烈冷氣團發威：高山追雪與曙光攻略

元旦當天（1/1）受強烈大陸冷氣團影響，苗栗以北及宜花地區氣候濕涼，維持陰天並有局部短暫陣雨，想看曙光的機率較為渺茫。台中以南與台東地區天氣則相對穩定，晴到多雲的天氣最適合進行戶外跨年活動。特別提醒，週四深夜起至週五，若前往北部、宜蘭 1500 至 2000 公尺以上，或中部、花蓮 3000 公尺以上高山，有機會觀賞到降雪、固態降水或結冰現象，上山追雪請務必注意路面濕滑。

週五氣溫下探低谷：全台嚴防 10 度以下低溫

邁入 1 月 2 日週五，冷氣團威力持續增強，北部與東北部依舊濕冷。氣溫方面出現明顯下滑，中北部與東北部高溫僅剩 14 度左右，南部也僅約 18 至 20 度。最寒冷的時段預計出現在週五晚間至週六清晨，北部與西部平原空曠地區可能出現 10 度左右的低溫，而全台海拔 200 公尺以上的地區，更有機會出現 0 至 8 度的極端低溫，民眾務必做好防寒準備。

週六與週日回暖：水氣減少迎來好天氣

週六（1/3）起水氣逐漸減少，除北部與東部仍有局部降雨外，新竹以南地區轉為晴到多雲，白天氣溫將微幅回升 1 至 2 度，但日夜溫差依然劇烈。週日（1/4）冷氣團進一步減弱，各地天氣顯著轉好，除了東半部偶有局部雨外，其餘地區多為晴朗天氣。苗栗以北高溫可回升至 20 度，台中以南則可達 20 至 24 度，是收假前最舒適的一天。

下週冷空氣接力：寒冷天氣將持續至 1 月中

好天氣稍縱即逝，下週一（1/5）預計將有另一波冷氣團南下，北部與東部將再度轉為多雲陰雨。根據最新數值模式資料顯示，這波寒冷天氣將具備長期抗戰的趨勢，預計到 1 月中旬為止，各地氣溫普遍偏低，冷空氣強度頻繁達到冷氣團甚至接近寒流等級。建議民眾在未來兩週持續關注最新氣象預報，隨時增添衣物以防感冒。